Violences policières : trois policiers accusés de passage à tabac acquittés

L’affaire remonte à un soir de janvier 2013. Nordine O. se trouvait dans un bar. Il avait bu et son comportement "violent" à la suite d’une dispute au sujet des gains d’un jeu d’argent, avait conduit les gérants de l’établissement à appeler la police. Une fois interpellé, puis arrêté administrativement, Nordine O. est emmené au commissariat du Marché au Charbon à Bruxelles. Il dit être rentré sans aucune égratignure, alors qu’il est complètement défiguré à la sortie avec un crâne fracturé, un nez cassé et deux tympans percés. Depuis, il souffre d’une surdité partielle et permanente.

Le jugement indique également que les blessures de Nordine pourraient être antérieures à son arrestation. "Or, j’ai des déclarations de plusieurs policiers qui disent noir sur blanc qu’au moment de son interpellation, il ne présente aucune trace de coup. J’ai également le témoignage du policier qui l’a sorti de sa cellule. Ce dernier m’a dit qu’on voyait clairement que mon client avait reçu des coups. À la lecture du dossier, je ne comprends pas comment on peut rendre un jugement pareil. Dans l’absolu, c’est triste, mais je m’attendais à une décision absurde", ajoute la spécialiste en droit pénal.

À la sortie du prétoire, Nordine O. est très déçu et surpris par la décision du juge. "Déjà lors de la première audience, il avait dû quitter la salle après avoir écouté les audiences des trois policiers. Il a d’ailleurs été réhospitalisé en soins psychiatriques après l’audience, car cette situation le blesse. Il est extrêmement fragile. Aujourd’hui il est dans l’incompréhension. Il m’a dit ne pas comprendre comment un Etat démocratique comme la Belgique laisse passer cela. De plus, la lecture du jugement n’a pas été traduite (le jugement était en néerlandais, ndlr), donc il n’a pas compris ce qu’il se passait", commente son avocate Maître Aurélie-Anne Devos.

Des déclarations trop floues pour condamner les policiers

Pour la défense, la justice a été rendue, car il y avait trop de doutes sur la version des faits défendue par Nordine O. "Ce que le tribunal dit et ce qui est aussi notre point de vue, c’est que monsieur O. était énormément soûl et qu’il se fait arrêter à cinq heures du matin sous l’emprise de stupéfiants. Le tenancier explique qu’il a dû le mettre à terre en attendant la venue des policiers. […] En ce qui concerne la mise en cellule, il y a un trou de huit heures pendant lesquels on ne sait pas vraiment ce qu’il se passe. S'est-il passé quelque chose avant cette mise en cellule ? On ne peut pas l’exclure, mais on ne peut pas vraiment définir d’où viennent les lésions", se défend Maître Julie Crowet, avocate de l’un des inspecteurs acquitté.

Les policiers sont soulagés par le verdict. "Mon client a toujours maintenu son innocence. Il travaille depuis plus de dix ans dans la police et il n’a jamais fait l’objet d’une procédure disciplinaire. […] En droit, il faut être entièrement sûr. On ne peut pas avoir de doutes. Imaginez que mon client soit condamné alors que monsieur O. ment délibérément. La juge n’a pas jugé suffisante les explications de monsieur O., on ne va pas condamner quelqu’un, alors qu’on n’est sûr de rien. Ce monsieur a été victime de violence, mais par qui, on ne sait pas", complète l’avocate pénaliste.

La partie civile ne sait pas encore si elle fera appel ou non de ce jugement. "Il est très probable que nous allions en appel. Le problème est que le parquet a demandé l’acquittement des policiers, donc ils ne peuvent plus être poursuivis pénalement. Si une culpabilité est établie en appel, on pourrait tout de même obtenir des dommages et intérêts. Il n’est pas exclu que nous allions devant la Cour européenne des droits de l’homme s’il le faut", conclut maître Aurelie-Anne Devos. Après huit ans, la fatigue et la lassitude s’installent chez Nordine O., 52 ans. Avec son avocate, ils prendront une décision seulement après la lecture de la copie du jugement, dans quelques semaines .