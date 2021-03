Violence à l'égard des femmes: "La parole se libère mais il y encore beaucoup à faire" estime Zoé Spriet-Mezoued, porte-parole d'Amnesty International Belgique

Harcèlement, viol, violence conjugale, sexisme... Des fléaux bien trop présents dans notre société. Selon un sondage d'Amnesty International et SOS Viol, une femme sur cinq a été victime de viol en Belgique. En dehors de ces sondages, les données officielles sont maigres et incomplètes pourtant la convention d’Istanbul, dont la Belgique est signataire, prévoit l’obligation de fournir des données à l’échelle nationale concernant les violences à l’égard des femmes. Alors, cherche-t-on à cacher ces violences ? Comment faire pour améliorer la situation ? Sur le plateau de QR l’actu, nous faisons le point à l’occasion de cette journée internationale du droit des femmes avec Aurore Kesch, présidente de Vie Féminine et Zoé Spriet-Mezoued, porte-parole d'Amnesty International Belgique.

Cela fait quelques années que la parole commence à se libérer, notamment avec le phénomène #metoo qui a démarré en 2007, explique Zoé Spriet-Mezoued. "Il y a de plus en de personnes qui s’expriment sur les réseaux sociaux, ou qui ont le courage de porter plainte. On dénombre environ 4000 dépôts de plainte pour viol par an en Belgique, mais on sait par ailleurs que de très nombreuses victimes n'osent pas franchir le pas. Bref, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour contrecarrer les agressions".

La société prend enfin conscience du phénomène, estime Aurore Kesch. "Il est exact aussi de dire que plus de choses sont mises en place pour favoriser l’écoute et le soutien aux femmes, mais le dispositif reste largement insuffisant... En outre, les violences faites aux femmes ont sensiblement augmenté pendant la crise sanitaire".

Des policiers en civil contre le harcèlement

Pour contrer le sexisme et le harcèlement de rue, la ville de Bruxelles vient de lancer un nouveau dispositif. Des policiers en civil vont arpenter les rues pour prendre en flagrant délit les auteurs de harcèlement. Aurore Kesch salue l’initiative :"Tout ce qui pourra contribuer à plus de respect pour les femmes est bienvenu, bien qu'il s'agisse là d'un pansement plutôt que d'une solution. La vraie réponse au problème serait de s’attaquer aux racines du mal c’est-à-dire au fait que certains hommes pensent que l’espace public n’appartient qu’à eux". Lorsqu'on parle d'espace public se pose aussi la question de ce que les femmes peuvent se permettre, notamment en terme vestimentaire. "Pour certaines personnes, les femmes devraient éviter de porter des jupes trop courtes ou des décolletés... C’est intolérable, estime Zoé Spriet-Mezoued. Il faut éviter de stigmatiser les femmes par rapport à ce qu’elles portent, mais plutôt sensibiliser les hommes au respect. Une tenue ne peut être considérée comme un appel au viol ou à l’agression. De nos jours, les stéréotypes sexistes ont encore la vie dure. Une de nos enquêtes a démontré que 50% des répondants estimaient que le viol pouvait s’expliquer par des facteurs extérieurs comme les vêtements, ou encore le fait qu’elle ait consommé de l'alcool".

Notion de consentement acquis ?

Amnesty a mis en place des ateliers avec de jeunes hommes de 15 à 25 ans pour analyser la notion de consentement lors d’une relation intime. Ce qu’il en ressort est très interpellant explique Zoé Spriet-Mezoued : "un jeune sur trois estime que si une femme hésite, c’est qu’elle est d’accord. C'est un vrai problème. Sur base de ce constat, on a essayé de travailler sur ce qu’était le consentement avec ces jeunes hommes. L’éducation des hommes est essentielle".

Le féminisme, un combat réservé aux femmes ?

Si l'on veut changer la société, il faut qu’on s’y attèle tous, explique Aurore Kesh. "Il n’empêche les femmes ont un déficit par rapport au "renforcement" d’elles-mêmes. Elles n’osent pas montrer leurs compétences, elles se font toutes petites, n’osent pas toujours dire quand elles ne sont pas d’accord. Nous évoluons toujours dans un système patriarcal... Les femmes sont souvent considérées hystériques quand elles ne sont pas d’accord. Chez Vie féminine, nous travaillons dans un univers non-mixte, plus "sécurisé", non-sexiste où elles se sentent mieux. Lorsque des femmes se réunissent pour faire avancer leurs droits, cela agace certaines personnes, or quand des conseils d’administration de grandes entreprises ne sont composés que d’hommes, là cela ne pose aucun problème".

Discrimination salariale

Même si de grosses évolutions ont été observées ces dernières années pour réduire les inégalités salariales, les discriminations sont toujours bien présentes en Belgique. Sur base horaire, l’écart de salaire entre les hommes et les femmes est de 9% et cet écart monte à 23% sur base annuelle détaille Aurore Kesh: " Cette différence se renforce sur base annuelle parce que 50% des femmes travaillent à temps partiel. Concernant la différence de salaire horaire, elle s'explique par le fait que les femmes ont du mal à se "vendre". Les femmes ont autant de compétences que les hommes, peu importe le domaine, mais elles n’osent pas se mettre en avant ni demander des promotions".