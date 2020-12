Vincent Van Quickenborne, ministre de la Justice, souhaite le renouvellement de tous les organes de l'Exécutif des Musulmans de Belgique

Le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, également en charge des Cultes, a appelé vendredi à un renouvellement de tous les organes de l’Exécutif des Musulmans de Belgique (EMB) après avoir émis un avis négatif concernant la reprise des activités de la Grande Mosquée du Cinquantenaire, à Bruxelles.

Mais le problème ne se limite pas à la Grande mosquée, a-t-il déclaré lors de l’émission De Octhend de la VRT-radio. "Les mêmes figures continuent d’apparaître, également au sein de l’Exécutif des Musulmans et des organisations à but non lucratif associées", a affirmé Vincent Van Quickenborne (Open Vld).

La gestion de la Grande Mosquée, financée depuis des décennies par l’Arabie saoudite, avait été confiée en avril dernier à l’EMB. Ce dernier a mis en place une direction provisoire, dans l’attente du dépôt d’un dossier de reconnaissance qu’il a introduit, conjointement avec une asbl, "Association de gestion de la Grande Mosquée de Bruxelles".

Des ingérences étrangères

Selon nos informations, un rapport de la Sûreté de l’État a toutefois bloqué le dossier. Ce rapport pointerait des ingérences étrangères au sein de l’asbl gestionnaire, principalement la proximité de son président, Salah Echallaoui (par ailleurs vice-président de l’EMB), avec le pouvoir marocain.

Certains de ses nouveaux dirigeants, qui avaient été désignés pour mettre fin à l’influence de Ryad, sont soupçonnés d’espionnage pour le compte du Maroc. Les "tentacules du Maroc" s’étendent loin et empêchent un islam autonome de se développer en Belgique, a dénoncé vendredi Vincent Van Quickenborne.

"L’EMB devrait promouvoir un islam progressiste compatible avec les valeurs de notre société. Mais il ne comprend que des hommes et il n’y a pas de représentativité des différentes communautés linguistiques", a-t-il souligné.

Le ministre a dit souhaiter un renouvellement de tous les organes de l’EMB. Il a également lancé un appel à tous les musulmans belges. "Levez-vous et faites-vous entendre. Montrez que vous pouvez faire une différence, parce que nous ne pouvons vraiment pas continuer comme ça", a-t-il dit.