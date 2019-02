Vieillesse, maladie, dépendance: l'assurance autonomie arrive en Wallonie

C’était un des principaux projets du gouvernement wallon PS-cdH, et il vient d’être finalisé par la majorité MR-cdH, dans le but de faire face au vieillissement de la population.

L’assurance autonomie est une cotisation de 36 euros par an qui sera versée par chaque citoyen de plus de 26 ans (des réductions et des exemptions sont prévues). Les sommes récoltées, additionnées au budget public dégagé, constitueront une enveloppe globale d’un peu plus de 500 millions d’euros.

2 types d'aide

Une partie de cette enveloppe sera consacrée au financement des interventions à domicile des services d’aide aux familles et aux ainés, quel que soit l’âge du bénéficiaire, en cas de perte d’autonomie temporaire ou de longue durée.

La deuxième part de l’enveloppe sera destinée à octroyer une allocation forfaitaire, de 85 à 571 euros mensuels, versée aux personnes de plus de 65 ans en perte d’autonomie et aux revenus faibles, quel que soit leur lieu de résidence (maison de repos ou domicile).

Rejet de l'opposition

L'opposition au parlement de Wallonie soutien la volonté de répondre au défi du vieillissement de la population. Mais elle ne partage pas l'option retenue par la ministre des Affaires sociales et de la Santé Alda Greoli (cdH) et le gouvernement régional.

Pour Ecolo, c'est "une assurance autonomie low-cost et une cotisation anti-sociale". Et selon le PS, il s'agit "d'une taxe forfaitaire et injuste".

Le projet d’assurance autonomie doit encore être approuvé par le parlement de Wallonie. La volonté de la majorité régionale est de percevoir les premières cotisations l’an prochain, pour l’entrée en vigueur du système en 2021.