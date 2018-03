Veviba: vers une unanimité des groupes politiques wallons sur la mise en place de coopératives

Dans la foulée du scandale Veviba, trois syndicats agricoles ont manifesté ce mercredi devant le Parlement de Wallonie, à Namur. Quelques tracteurs et des représentants de la Fédération wallonne de l’agriculture, de l’Union des agricultrices wallonnes et de la Fédération des jeunes agriculteurs était présents.

Parmi leurs revendications, il y a le sauvetage de l’abattoir de Bastogne concerné par ce scandale sanitaire. Il est considéré comme un maillon essentiel de la chaîne allant des producteurs aux consommateurs, selon Yvan Hayez, le secrétaire général de la Fédération wallonne de l’agriculture : "L’aspect socio-économique de l’outil pour la région, pour la filière et pour les éleveurs est évident. Maintenant, l’outil est la propriété du groupe Veviba. Il y a une instruction en justice, et donc c’est un peu ça aussi qui va définir le calendrier. Le site, en soi, est performant. Maintenant c’est clair qu’il ne pourra pas, à mon avis, continuer ses activités avec le même management. La seule manière de rassurer les clients de l’outil est effectivement qu’il y ait un autre management et des garanties de revenir à des procédés conformes et à plus de transparence".