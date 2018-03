Veviba: le MR, comme le PS et le cdH, réclame un audit complet de l'Afsca

La commission de la santé publique de la Chambre se penche ce lundi après-midi sur l’affaire Veviba, le nom de cette entreprise liée au scandale de la viande qui secoue la Belgique depuis le 8 mars dernier.

"Une entreprise mafieuse"

Le premier à prendre la parole est Denis Ducarme (MR). Le ministre fédéral de l’Agriculture parle d'une "entreprise mafieuse qui n'a pas hésité à mettre en danger la santé des consommateurs à des fins financiers".

Le ministre libéral se demande "pourquoi a-t-il fallu au juge d'instruction plus d'un an et demi pour réaliser une perquisition" compte-tenu des informations qu'il avait à sa disposition.

Des "déchets d'origine animale impropres à la consommation humaine"

Denis Ducarme est revenu sur les rétroactes et explique que si l'inventaire du congélateur n'a pas pu être entièrement contrôlé lors de la perquisition du 28 février, c'est parce qu'il y avait au moins 2000 palettes de viande. "Sur ces 2000 palettes, 200 ont été contrôlées. Et sur ces 200, 138 (70%) se sont avérées non conforme à la consommation pour diverses raisons". Les contrôles ont mis en évidence la présence de "déchets d'origine animale impropres à la consommation humaines", précise-t-il. "Or Veviba tentait d'utiliser cette viande crue dans la fabrication de viande destinée à la consommation humaine".

D'autres manquements ont également été constatés par l'Afsca : des dates de congélation postérieures à la date de perquisition, des produits périmés, des produits congelés depuis 2001, des produits sans étiquetage et donc sans traçabilité.

Denis Ducarme parle d'"une fraude à large échelle" et "mafieuse".

Une demande d'audit sur l'Afsca

Suite à cette perquisitions une série de mesures ont été prises, mais Denis Ducarme demande aujourd'hui un audit complet de l'Afsca, comme l'ont demandé le cdH et le PS juste avant le début de cette séance.

"Une demande d'audit sur l'Afsca et en particulier sur les contrôles et process des contrôles", précise le ministre de l'Agriculture qui affirme que cela va impliquer des réformes au niveau de l'Afsca. Car "l'Afsca n'a pas rempli sa mission". L'agence aurait dû, selon lui, réaliser des contrôles plus sévères chez Veviba puisqu’elle savait que la justice enquêtait sur ses pratiques.

Et de préciser qu'il y aura "une tolérance zéro", qu'il n'y aura "pas de pitié pour les fraudeurs" et qu'il faudra "leur faire payer, au sens propre".