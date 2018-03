Veviba: la responsabilité du gouvernement est engagée, estiment les Verts

La responsabilité du gouvernement dans le dossier Veviba est engagée, estiment les écologistes à la lecture du rapport de l'Agence Fédérale de Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA). Selon eux, on ne peut plus se contenter de pointer du doigt l'Agence elle-même et la justice.

Manque de moyens de la justice et de la police

Le manque de moyens de la justice et de la police semble aussi avoir joué un rôle non négligeable dans la lenteur de la réaction judiciaire. Il faudra en effet attendre le 28 février pour qu'une perquisition soit menée chez Veviba, menant à la découverte d'autres fraudes. Il n'y a plus que 4 juges d'instruction dans le Luxembourg et 2 policiers référents pour les enquêtes en lien avec la Santé publique, indiquent les annexes du rapport. La perquisition a dû en outre être reportée pour cause de manque de policiers.

Le rapport met aussi en avant les choix du gouvernement d'affecter une partie des moyens de l'AFSCA à la promotion de l'exportation de viande dans un contexte de restriction budgétaire. Ecolo réclame une nouvelle fois le transfert de la tutelle sur l'Agence de l'Agriculture vers la Santé.

"Aujourd'hui, la responsabilité du gouvernement paraît aussi engagée de manière évidente", a souligné la députée Muriel Gerkens.

Absence de contrôle approfondi

Les écologistes s'étonnent de l'absence de contrôle approfondi de Veviba à la suite de la découverte d'une fraude à l'étiquette en octobre 2016 au Kosovo. L'Agence ne peut à leurs yeux se retrancher uniquement derrière le secret de l'instruction ouverte à la suite de ces faits. Le parquet a clairement rappelé que l'agence ne perdait pas de ce fait ses compétences de contrôle mais il demande simplement une concertation.

L'étonnement est d'autant plus grand qu'en novembre 2016, l'AFSCA a reçu des informations relatives à une suspicion de fraude économique chez Veviba par le biais d'une falsification de la traçabilité interne de l'entreprise.

Les écologistes ne réclament pas la création d'une commission d'enquête pour le moment. Mais, si la réunion de commission prévue mercredi ne permet pas de faire la clarté sur les informations fournies, ils pourraient formuler cette demande, ont-ils averti.