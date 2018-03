Veviba et Mercosur: les agriculteurs manifestent à Schuman ce matin

Les tracteurs sont à Bruxelles ce lundi matin. La Fédération unie de groupements d'éleveurs et d'agriculteurs (Fugea) manifeste ce lundi matin à Bruxelles, à l'occasion d'un conseil des ministres européens de l'agriculture. La Fugea manifeste à la fois contre les accords du Mercosur et en réaction aux scandales Veviba.

Dans un communiqué, la Fédération Unie de Groupements d’Éleveurs et d'Agriculteurs déclare que la pression sur les prix toujours plus bas doit prendre fin. Et que les scandales Véviba et la pression des accords du Mercosur démontrent les limites déraisonnables du système de la grande distribution.

"D’un côté, l’affaire Veviba démontre les limites d’un modèle industriel. Les pratiques frauduleuses d’une poignée d’acteurs ont un impact considérable sur la rémunération des producteurs et la santé des consommateurs." La Fugea s'en prend aussi aux institutions européennes qui sont sur le point de signer des accords de libre-échange avec le Mercosur. "Si cet accord est acté, le marché européen se verra envahi par la viande 'low cost' sud-américaine."

Les producteurs déclarent ne plus vouloir d'un "modèle alimentaire basé sur le profit d’une poignée d’acteurs de l’agro-industrie".

Il revendiquent la mise en place d’Agro-chèques pour les circuits courts, le soutien à des petites structures et aux abattoirs multi-espèce et de proximité. La Fugea refuse aussi les importations massives de viande aux contraintes sanitaires et environnementales moins élevées qu'en Europe et enfin elle revendique "une réforme de l’AFSCA pour plus de transparence et de soutien aux petites structures".