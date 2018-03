Veviba aurait vendu de la viande classique comme viande "bio"

En plus de soupçons de falsification d'étiquettes de viande congelée, la société Veviba à Bastogne se serait livrée à un autre type de fraude : elle aurait vendu de la viande classique pour de la viande bio, selon le parquet luxembourgeois.

"Le 10 mars 2017, le procureur a reçu un deuxième procès-verbal de l'Afsca daté du 3 décembre 2016, en rapport avec la qualité biologique des produits de Veviba. Le PV montrait des soupçons de falsification de la traçabilité interne chez Veviba en vue d'introduire de la viande non biologique dans la filière bio" a déclaré mercredi le ministre de la Justice Koen Geens (CD&V) devant les députés.

L'objectif de la manœuvre, faire plus de profits, selon lui : "La viande biologique, considérablement plus chère, permettait à Veviba d'augmenter sa marge bénéficiaire".

Cette fraude est plutôt plausible, selon les autorités judiciaires, l'entreprise Veviba a fait 60.000 euros de pertes en 2016, et d'autres filiales du groupe dont Veviba fait partie sont également déficitaires.

"C'est l'ensemble de la filière qui trinque"

Reste que cette nouvelle affaire Veviba inquiète encore un peu plus un secteur déjà passablement ébranlé. "Je n'oppose jamais le bio au conventionnel. Je pense que le bio est très important, il se développe chez nous beaucoup plus qu'ailleurs. On est maintenant à plus que 1600 agriculteurs bio. C'est l'ensemble de la filière qui trinque, et nous voulons vraiment être à côté des éleveurs pour avoir une vérité complète sur ce qui s'est passé" explique le ministre wallon de l'Agriculture René Collin (cdH).

Pour l'heure, secret de l'instruction oblige, le parquet se tait dans toutes les langues.