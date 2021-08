Vers une troisième dose de vaccin contre le Covid-19 ? La task force vaccination fait le point

Alors que plus de 8 adultes Belges sur 10 sont totalement vaccinés contre le Covid-19, devra-t-on prochainement organiser la distribution d’une troisième dose ? Dans un document publié le 13 août dernier, la task force vaccination fait le point sur cette question. Avec cette réserve : "De nombreuses études cliniques sont encore en cours et les connaissances scientifiques s’étoffent continuellement. La durée exacte de l'immunité après la primo-vaccination reste actuellement incertaine."

Verdict des experts à ce stade : dans certains cas, une troisième dose pourrait s’avérer utile. "Dans l’état actuel des connaissances, l’administration sélective d’une dose supplémentaire/de rappel d’ARNm (même deux ou trois mois après la vaccination de base) semble avoir du sens chez les personnes immunodéprimées", écrivent les membres de la task force.

Pour les personnes âgées aussi cette piste est envisageable. Selon les experts, "les personnes âgées vivant en maisons de repos ou en résidences-services ont été vaccinées plus tôt que les personnes âgées vivant à domicile et pourraient donc être éligibles plus rapidement pour une dose supplémentaire [c’est-à-dire moins de six mois après la primo-vaccination, NDLR] ou une dose de rappel [plus de six mois, NDLR]".

Gagner la bataille contre le Covid

La task force vaccination souligne cependant qu’il n’existe pas d’étude concernant l’administration d’une dose supplémentaire chez les personnes très âgées. Dans ce contexte, "la Task Force recommande d’attendre les analyses prévues des foyers d’infection et les résultats des études cliniques concernant les doses supplémentaires/de rappel dans les semaines à venir".

Restent deux points mis en avant par les experts :

La bataille contre le Covid-19 ne se gagnera pas uniquement avec la vaccination. En effet, "il est important de réduire la quantité de virus à laquelle nous sommes exposés par les interventions non pharmacologiques bien connues que sont l’aération des locaux, le maintien d’une distance physique entre les personnes et le port de masques buccaux" ;

Vacciner avec une dose supplémentaire dans les pays les plus riches risque de se faire au détriment des plus pauvres. Ainsi, " l’administration universelle accélérée et inefficace d’une dose supplémentaire dans les pays à revenu élevé contribuerait à accroître (encore) les inégalités mondiales en matière de vaccination. Sans compter que la persistance de la circulation du virus ailleurs dans le monde constituerait un terrain propice à l’apparition de nouveaux variants".

