"Journée de tous les dangers", "séance à haut risque", les superlatifs ne manquent pas. Une chose est sûre à 14h15 ce mardi, Charles Michel est attendu à la Chambre pour répondre aux questions de 10 députés de l'opposition sur la situation politique.

La plénière sera retransmise en direct sur notre site. On sait déjà que Charles Michel ne demandera pas la confiance d'un Parlement où il n'a pas de majorité.

"C'est tout à fait logique que le Premier ministre réponde aux questions qui existent dans le Parlement et puis après ça, on verra, estime Alexander de Croo, vice-Premier ministre OpenVLD. Pour l'instant, il y a un gouvernement minoritaire, ce n'est pas si exceptionnel que ça. Pour l'instant, en Europe, il y a 14 pays qui ont un gouvernement minoritaire", précise-t-il. Selon le ministre, le choix qui est imposé aux députés est de savoir si "dans les mois qui viennent, on veut les utiliser pour faire les choses dont on a besoin ou si on veut perdre du temps avec du théâtre politique".

Un peu de musculation en attendant

A quelques heures de cette séance, sans surprise, les déclarations se multiplient histoire de mettre un peu de pression sur le Premier ministre. Sur les ondes de la Première, ce matin, le président du SP.A John Crombez a détaillé ses exigences comme une baisse de la taxe sur l’électricité, une meilleure pension. Le socialiste flamand explique aussi qu'il ne compte pas déposer de motion de méfiance... avant d'avoir entendu le Premier ministre. Du coté des écologistes, on joue la carte de l'alternative, du positionnement au dessus de la mêlée en ouvrant une troisième voie. Ecolo et Groen veulent déposer "une motion de recommandations" à la Chambre, ou plus simplement dit, leurs exigences à eux.

Demande de confiance, motion de méfiance, motion de recommandations, on en oublierait presque un autre sujet important, le budget 2019, sensé être voté jeudi. Et là, c'est la N-VA qui sort du bois. A la VRT ce matin, Theo Francken explique que ce budget n'est plus réaliste, suite à la modification de la politique migratoire. Une petite douche froide, puisque le gouvernement espère toujours que, depuis les bancs de l'opposition, la N-VA soutiendra ce budget qu'elle a négocié quand elle était encore de la majorité.

En cas de motion de méfiance: vote jeudi

Mais revenons-en à l'actualité du jour. Que se passera-t-il une fois que Charles Michel aura répondu et que les députés auront répliqué ? Une motion de méfiance est possible et même probable puisque le Parti Populaire a déjà annoncé qu'il en déposerait une. Si c'est le cas, un vote interviendra 48 heures plus tard, jeudi. Il faut une majorité de 76 députés sur 150 pour que la motion passe. Alors, la N-VA soutiendra-t-elle ses anciens partenaires ou votera-elle la méfiance ? Le parti nationaliste flamand a en tout cas fait monter les enchères hier, avançant une série d'exigences jugées "imbuvables", pour le Premier ministre, Charles Michel.

Si cette motion est actualisée, le vote pourrait sérieusement faire flancher le gouvernement Michel II et le pousser vers la sortie.