"Journée de tous les dangers", "séance à haut risque", les superlatifs ne manquent pas. Charles Michel répond en ce moment aux questions des députés de l'opposition sur la situation politique. On sait déjà que Charles Michel ne demandera pas la confiance d'un Parlement où il n'a pas de majorité.

Comme Groen avant, la SP.A met la pression sur Charles Michel, se demandant si le Premier ministre a bien un projet et s'il compte demander la confiance du Parlement. La cheffe de groupe Sp.a Meryame Kitir met en avant les priorité de son parti: "Il faut arrêter cette destruction sociale et changer le cap, en baissant la TVA sur l’électricité à 6 %, en baissant la facture des hôpitaux, nos travailleurs doivent bénéficier de la croissance économique, il faut revoir à la baisse l'âge de la pension à 65 ans. une telle politique offrirait une certitude. Notre parti a été clair, vous ne pouvez pas compter sur nous si votre objectif est de poursuivre cette politique".

A 15h45, les interpellations sur la situation politique commencent avec l' intervention de Kristof Calvo pour le groupe Ecolo- Groen. Il demande des engagements clairs de la part du gouvernement et n'hésite pas à mettre la pression en évoquant une éventuelle motion de méfiance si le premier ministre ne répond pas à la main tendue par les écologistes: "La politique que vous avez menée mérite la méfiance. La manière dont vous avez mené votre politique mérite la méfiance. Il y a un choix à faire, le choix de la coopération ou le choix d'aller au palais et de rentrer en affaires courantes. Vous devez opérer ce choix aujourd'hui."

Charles Michel répond : "Nous devons être fier d’être ds un pays où 75.000 citoyens se mobilisent pour adresser un message fort pour l'avenir de la planète [...]. Notre modèle institutionnel est tel que les compétences sont partagées, notamment avec les régions. Sur la directive européenne, ce n'est pas un choix du gouvernement fédéral, c'est le résultat de l'impossibilité de trouver un accord chez nous." Charles Michel détaille ensuite les exemples d'actions déjà menées par le gouvernement: "L'image selon laquelle ce gouvernement n'a rien fait pendant 4 ans ne correspond pas à la réalité [...] nous avons par exemple pris des décisions pour doubler les capacités de l'éolien offshore. Cela aura un impact sur la facture du consommateur. Sur la stratégie d'investissements, il y a deux défis importants, en lien avec notre ambition climatique: il y a eu une augmentation de l'offre de train, on a injecté 1 milliard d'euros pour les travaux du RER." Pour l'avenir, Charles Michel évoque aussi une proposition venant des régions de créer une agence inter fédérale du climat qui permettrait la coordination, le dialogue pour traiter le climat de manière plus optimale.

A noter, le PS, Ecolo et le PS ont introduit chacun des motions reprenant leurs exigences en matière climatique, notamment que le gouvernement revoit à la hausse les ambitions de la Belgique pour qu'elle s'aligne sur celles votées au niveau Européen, puor que la Belgique s'associe à la coalition qui veulent aller plus loin que l'Union Européenne.

Quant aux interpellations du jour sur le sujet, c'est Daniel Senesael (PS) qui a ouvert le bal en demandant à Charles Michel: "Votre gouvernement soutient-il les objectifs de l'Union Européenne pour réduire de 55% les émissions de gaz? Allez-vous amender le budget 2019 pour investir dans le rail?" L'Ecolo Jean-Marc Nollet va dans le même sens: "Je vous demande d'agir pour que demain la N-VA ne bloque pas, non pas le pays, c'est déjà fait, mais la responsabilité que nous avons vis-à-vis des générations futures". Alors que le CDH Michel de Lamotte estime "qu'il est primordial de mettre en place un plan d'action fédéral" pour le climat. Avant de demander quelles mesures pour le climat compte prendre le gouvernement, Marco Van Hees (PTB) ironise: "j'ai parié que la Belgique pourrait gagner le prix du grand écart entre la parole et les actes. Il semble que vous vous démenez pour gagner ce prix."

Ce matin, l'heure était à la musculation

A quelques heures de cette séance, sans surprise, les déclarations se sont multipliées histoire de mettre un peu de pression sur le Premier ministre. Sur les ondes de la Première, ce matin, le président du SP.A John Crombez a détaillé ses exigences comme une baisse de la taxe sur l’électricité, une meilleure pension. Le socialiste flamand explique aussi qu'il ne compte pas déposer de motion de méfiance... avant d'avoir entendu le Premier ministre. Du coté des écologistes, on joue la carte de l'alternative, du positionnement au dessus de la mêlée en ouvrant une troisième voie. Ecolo et Groen veulent déposer "une motion de recommandations" à la Chambre, ou plus simplement dit, leurs priorités à eux.

Ce midi, c'est au tour du PS de dresser la liste ses exigences, 13 au total. On retrouve en tête la diminution à 6% de la TVA sur l’électricité, la réduction des accises sur l'essence et le diesel ou encore le retour de la retraite à 65, l'établissement du salaire minimum à 14 euros de l'heure et l'abandon du job's deal. Bref, les socialistes attendent un véritable changement de cap.

Demande de confiance, motion de méfiance, motion de recommandations,exigences, on en oublierait presque un autre sujet important, le budget 2019, sensé être voté jeudi. Et là, c'est la N-VA qui sort du bois. A la VRT ce matin, Theo Francken explique que ce budget n'est plus réaliste, suite à la modification de la politique migratoire. Une petite douche froide, puisque le gouvernement espère toujours que, depuis les bancs de l'opposition, la N-VA soutiendra ce budget qu'elle a négocié quand elle était encore de la majorité.

En cas de motion de méfiance: vote jeudi

Mais revenons-en à l'actualité du jour. Que se passera-t-il une fois que Charles Michel aura répondu et que les députés auront répliqué ? Une motion de méfiance est possible et même probable puisque le Parti Populaire a déjà annoncé qu'il en déposerait une. Si c'est le cas, un vote interviendra 48 heures plus tard, jeudi. Il faut une majorité de 76 députés sur 150 pour que la motion passe. Alors, la N-VA soutiendra-t-elle ses anciens partenaires ou votera-elle la méfiance ? Le parti nationaliste flamand a en tout cas fait monter les enchères hier, avançant une série d'exigences jugées "imbuvables", pour le Premier ministre, Charles Michel.

Si cette motion est actualisée, le vote pourrait sérieusement faire flancher le gouvernement Michel II et le pousser vers la sortie.