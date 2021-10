Vers un retour du masque pour les visiteurs des maisons de repos ? Les experts du GEMS le préconisent

Sur base des données recueillies par Sciensano entre le 15 et le 29 octobre, la protection vaccinale chez les personnes âgées semble se fragiliser. Chez les plus de 65 ans, l'efficacité du vaccin face à la contamination au Covid-19 est de seulement 1,9%. Un constat qui a de quoi surprendre.

Avec le temps, l’efficacité vaccinale de nos aînés diminue. Une baisse de protection qui a d’ailleurs poussé les Ministres de la Santé à déployer un rappel de vaccination pour les plus de 65 ans.

Cette diminution de l’efficacité vaccinale dans le temps interroge dès lors sur la sécurité sanitaire des maisons de repos et de soins. D’autant plus que les visites de personnes extérieures, potentiellement porteuses du virus, pourraient engendrer des contaminations et des clusters.

Le Covid Safe Ticket, une protection insuffisante actuellement

Pour rappel, l’accès aux MRS (Maison de Repos et de Soins) est actuellement autorisé sur présentation d’un Covid Safe Ticket dès l’âge de 12 ans. Seules les personnes totalement vaccinées, testées négatives ou ayant une immunité face aux virus peuvent donc rendre visite aux résidents.

Néanmoins, sachant que certains vaccinés peuvent être vecteur du virus ou tomber malade, le Covid Safe Ticket semble être insuffisant pour éviter de nouvelles contaminations chez nos aînés.

Un avis largement partagé au sein du GEMS, le Groupe d’Experts de stratégie de crise pour le Covid-19. La plupart des membres sont d’ailleurs partisans pour un retour du masque pour les visiteurs des MRS, en plus du Covid Safe Ticket.

"Le vaccin peut parfois défaillir", note Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19. "Vu la situation actuelle où le virus circule très largement et avec le variant Delta, il semble intéressant de réhabiliter le masque dans les circonstances particulières des MRS, en supplément du Covid Safe Ticket. Cela permettra de garder les mêmes interactions sociales tout en ajoutant une protection supplémentaire. Le masque est une couche additionnelle pour éviter de transmettre le virus à ces personnes fragiles".

Une bonne idée difficile à faire accepter

Pour le moment, aucune décision politique ne va dans le sens d’un retour du masque en maison de repos.

Pour le porte-parole, il serait préférable qu’une telle mesure soit d’application mais celle-ci serait difficile à faire accepter aux citoyens : "Scientifiquement, le retour du masque a du sens mais il faut encore qu’il soit compréhensible et psychologiquement acceptable. Il faut une adhésion de la population".

Une troisième dose pour protéger davantage nos aînés

Afin de contenir l’épidémie et renforcer la protection des aînés, les experts rappellent l’importance de la troisième dose de vaccin : "On est au début de cette troisième phase vaccinale et il est encore un peu tôt pour dire que les aînés ont retrouvé une protection optimale. Nous sommes dans une phase transitoire et il est préférable de rajouter une protection supplémentaire avec ce masque jusqu’à ce que les personnes âgées retrouvent une meilleure protection", conclut Yves Van Laethem.