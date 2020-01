Vers un premier dénouement au fédéral pour lundi?

Lundi, en tout cas, et c'est la seule certitude, Georges-Louis Bouchez et Joachim Coens se rendront chez le Roi pour lui faire un nouveau rapport. Et leur espoir, c'est ce qu'a expliqué hier Georges-Louis Bouchez, c'est de pouvoir franchir un palier pour la formation d'un gouvernement fédéral et donc de sortir de la phase d'information près de huit mois après les élections.

La future coalition est connue...

Depuis le point-presse des deux informateurs le 20 décembre, pour beaucoup, la messe était dite. Ils avaient clairement expliqué qu'ils avaient écarté deux coalitions possibles: l'Arc-en-ciel associant socialistes, libéraux et écologistes. Une coalition trop courte à la Chambre, 76 sièges sur 150. Et l'autre coalition écartée était plus explicite encore, c'était la Bourguignonne associant les socialistes et la N-VA aux libéraux. Motif invoqué: un manque de stabilité entre les partenaires. Ils actaient de cette façon que toute coalition alliant le PS à la N-VA était impossible.

A partir de ce moment-là, le choix se réduit fortement, pour ne pas dire qu'il se limite à une seule coalition possible regroupant et ce serait inédit si elle se mettait en place, les socialistes, les libéraux, les écologistes, le CD&V et peut-être le CDH, avec un appoint possible des deux députés Défi. Une coalition Vivaldi ou Quattro stagioni pour les amateurs de pizzas. On ne retrouverait dans l'opposition que le PTB, le Vlaams Belang et la N-VA. Mais voilà, pour concrétiser tout cela, il y a toujours un écueil à lever, le dégel du CD&V...

Un constat qui est le même depuis des mois et depuis le 20 décembre. La seule évolution et de taille, c'est qu'aujourd'hui, Joachim Coens, le président du CD&V est informateur et que si la congestion perdurait, ce serait le parti chrétien-démocrate flamand qui hériterait du mauvais rôle, celui de responsable de la crise.

Vu de l'extérieur, le CD&V voudrait un peu le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. Il ne veut pas apparaître comme le parti qui aurait mis la N-VA sur la touche mais il se verrait bien octroyer le poste de premier ministre, ce serait pour Koen Geens, d'un gouvernement sans la N-VA.

72 heures cruciales

D'aujourd'hui jusque lundi, les rencontres et contacts risquent de se multiplier et les téléphones de sonner. Car si lundi, les deux informateurs arrivent chez le Roi sans solution, ce sera comme l'aurait dit Coluche " un beau bordel". Mais durant ces 72 heures, il y aura aussi des événements qui risquent de faire monter la pression. Samedi soir, en effet, à Malines, c'est la réception de Nouvel-An de la N-VA.

Une réception toujours de grande ampleur avec des milliers de militants réunis pour venir célébrer l'an neuf et voir ses vedettes, Théo Francken, Jan Jambon et bien sûr Bart De Wever. L'occasion pour Bart De Wever devant tous les médias du pays de marquer le coup et de cibler le CD&V et l'Open VLD si son parti est en passe d'être mis sur la touche. La soirée de samedi risque d'être très indicative sur la suite des événements.