Vers un constat d'échec et une fin de mission pour le duo Demotte-Bourgeois

Le rendez-vous est fixé à 15h30 ce lundi. Après un peu moins d’un mois de mission de préformation, Rudy Demotte (PS) et Geert Bourgeois (N-VA) feront leur rapport au Roi. La teneur de ce bilan n’est pas encore officiellement connue mais il semble se confirmer que les tentatives de rapprochement n’ont pas abouti. Faute d’avancées substantielles, les deux hommes devront bien se résoudre à constater l’échec de leur mission.

L’Open VLD ou le CD & V à la rescousse

Face à un tel nœud, quelle sera la réaction du Roi ? Si l’on n’est jamais à l’abri d’une surprise ou d’un sursaut de créativité du côté du Palais, le Roi devrait d’abord décharger Rudy Demotte (PS) et Geert Bourgeois (N-VA) de leur mission. On éviterait ainsi une forme d’acharnement thérapeutique inutile.

Et ensuite ? Il faudra bien trouver une personnalité à même de prendre le relais et faire avancer les choses. Et là, tous les yeux se tournent vers l’Open VLD ou encore le CD & V. Aucun de ces deux partis n’a été associé aux précédentes étapes d’information ou de préformation du gouvernement contrairement au S.PA (Johan Vande Lanotte), au MR (Didirer Reynder) au PS (Rudy Demotte) et à la N-VA (Geert Bourgeois).

La fin de la piste PS-N-VA ?

Mais trouver la personnalité providentielle ne suffira pas à sortir de l’enlisement. Il faut aussi savoir quoi faire, quelle piste creuser pour avancer. Nul doute que cela chauffe dans les états-majors de partis et que les prochaines heures seront riches en déclarations et en positionnements. La réaction du PS est bien sûr très attendue. Après avoir pris part aux réunions des préformateurs, avoir discuté avec la N-VA, les socialistes pourraient avoir envie d’explorer des solutions alternatives, notamment celle d’une majorité alternative sans la N-VA. Du coup, les déclarations des autres partis seront aussi cruciales. Pas sûr que toutes les formations, notamment en Flandre, soient aussi promptes que le PS à rompre les discussions avec les nationalistes flamands.

Le casse-tête est donc loin d’être terminé. Cet après-midi, le Roi pourrait donc ne pas décider immédiatement de la suite des opérations mais prendre le temps de consulter les présidents de partis, histoire de temporiser un peu.