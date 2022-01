Vers un changement pour les stratégies concernant les quarantaines et le testing ?

Pourrait-on envisager des assouplissements ? La Belgique figure parmi les pays d’Europe de l’Ouest les moins sévères, selon le Stringency Index , un outil qui permet d’évaluer le degré de sévérité des mesures prises contre la pandémie. Plus le chiffre de l’index se rapproche de 100, plus les mesures sont fortes. Avec un score (lundi soir) de 48.15, nous sommes bien mieux lotis que les Pays-Bas (63.89), la France (72.22) ou l’Allemagne (84.26). Reste que l’attente est grande, chez nous, de voir des assouplissements ce jeudi.

Dès ce lundi matin, la ministre de la Culture, l’ECOLO Bénédicte Linard, a rencontré, à distance, le secteur de la culture. Etaient représentés les mondes du théâtre, du cinéma, de la musique, des festivals et du jeune public. Il s’agissait, essentiellement, d’entendre les différentes sensibilités, demandes, et de baliser tant le comité de concertation de jeudi qu’une réunion prévue avec le ministre fédéral de la Santé, le Vooruit Frank Vandenbroucke. Le secteur veut des assouplissements : les jauges à 200 personnes en intérieur sont jugées trop peu rentables.

La tendance n’est pourtant pas celle-là. Les chiffres de contaminations sont en sensible augmentation depuis le 27 décembre. Et bien que le nombre de patients en soins intensifs diminue, celui des hospitalisations repart à la hausse. Et la question se pose : cette dernière tendance va-t-elle se maintenir ? Les prochains rapports chiffrés de Sciensano vont être analysés à la loupe : les entrées à l'hôpital vont dépasser les 150 de moyenne, par jour, ce mardi.

Quarantaine et testing revus ?

Ce qui est par contre beaucoup plus envisageable, c’est une révision de la politique de quarantaine et de testing.

Il y a deux impératifs dont il faut tenir compte : la capacité matérielle et humaine en matière de tests et l’impact sur la société que constituent les absences pour quarantaine. Le variant Omicron provoque un grand nombre de contaminations et de cas contact et pour le moment, les quarantaines ne peuvent être interrompues qu’après un test PCR négatif au cinquième jour, pour les personnes vaccinées. De quoi fortement compliquer la vie des entreprises, comme illustré dans le reportage ci-dessous.