Vers la fin du chauffage au gaz en Flandre ? L’Open VLD veut interdire les chaudières à énergie fossile dans les nouvelles constructions dès 2023

"Chaque année en Flandre, il y a en moyenne 30.000 nouvelles constructions et 85% d’entre elles utilisent un chauffage au gaz. Avec notre proposition, ce seront plusieurs centaines de milliers de maisons qui se chaufferont sans énergie fossile d’ici quelques années" nous précise-t-on au sein du parti. Pour rappel, en 2017 en Belgique, 47% de la consommation énergétique pour le chauffage provenait du gaz et 37% du mazout .

À noter que cette volonté ne s’inscrit que pour les nouvelles constructions et que les maisons déjà équipées de chaudières au gaz pourront toujours se chauffer à la flamme. Le remplacement des chaudières devrait toujours être autorisé dans ces maisons.

Un investissement rentable à moyen terme

Pour les libéraux, cette mesure devrait permettre de verdir le parc immobilier flamand dans les prochaines années. Ils estiment que cette décision ne devrait pas entraîner de surcoût trop important dans le prix d’une nouvelle construction : "Lorsqu’on investit dans une nouvelle construction, il est tout à fait possible de dégager un peu plus de budget pour une pompe à chaleur par exemple. De plus, avec l’augmentation du prix du gaz et la démocratisation des pompes à chaleurs qui tire les prix vers le bas, les effets positifs devraient se faire ressentir sur la facture à moyen terme", nous explique-t-on en interne.

Reste à savoir si la proposition sera acceptée au terme des négociations. L’Open VLD se dit prêt à débattre sur la date de l’entrée en vigueur de cette mesure et ne reste pas campé sur l’échéance de 2023. Du côté de la N-VA et du CD&V, partenaires de l’Open VLD au sein du gouvernement flamand, on estime que cela est impossible dans un délai si court, mais ils rappellent que les subventions pour les connexions d’énergies fossiles dans les nouveaux bâtiments seront supprimées.

Le gouvernement flamand pousse aussi les habitants du nord du pays à s’équiper davantage en offrant une prime de 400 euros pour l’installation d’un boiler de pompe à chaleur jusqu’en 2023. Afin de répondre à la demande croissante d’électricité et en vue d’en verdir sa production, le gouvernement table sur l’installation de 12,6 millions de panneaux solaires supplémentaires sur une période de dix ans, soit deux par habitant.

Quelles alternatives possibles ?

Le désir de l’Open VLD d’interdire le chauffage au gaz dans les nouvelles maisons d’ici 2023 pourrait amener les Flamands à trouver d’autres sources d’énergie pour se chauffer.

Plusieurs solutions sont envisageables, même si certaines, comme les chauffages au bois, produisent encore des émissions polluantes.

Se chauffer à l’électricité sera probablement la solution la plus largement choisie, avec notamment une production électrique via une pompe à chaleur, des panneaux solaires ou éventuellement de petites éoliennes pour limiter les coûts de l’électricité.

Le chauffage au bois ou via des chaudières à pellets pourrait aussi être envisagé.

Dernière solution également, le chauffage urbain via les réseaux de chaleur qui pourraient voir le jour dans le futur.

Le plan climat flamand doit être finalisé la semaine prochaine

Alors que la ministre flamande de l’environnement et de l’énergie Zuhal Demir (N-VA) partira ce samedi à Glasgow pour la COP26, les ministres flamands se réunissent à nouveau aujourd’hui pour discuter du plan climatique de la Flandre. La ministre a déjà fait savoir qu’elle attendait à ce que ce plan soit élaboré d’ici son retour prévu aux alentours du 12 novembre.

Les experts de son cabinet ont vérifié toutes les propositions sur la table, notamment en terme d’accessibilité financière et d’impact sur les émissions de CO².

Les ministres ont donc à leur disposition un ensemble de mesures possibles pour respecter les objectifs climatiques mais encore faut-il que les membres de la majorité trouvent un accord sur celles-ci.

Le CD&V pourrait notamment freiner les avancées de ces négociations. Les chrétiens-démocrates se montrent réticents sur les efforts à réaliser dans le milieu agricole, où se trouve son électorat traditionnel. La proposition de limiter le nombre de bêtes dans les élevages bovins n’est pas du goût du parti. Pourtant, pour Hendrik Moeremans, porte-parole de l’association de défense de la nature et de l’environnement Bond Beter Leefmilieu, cette mesure est plus que nécessaire : "Toutes les simulations montrent qu’il est impossible d’y arriver sans ces mesures", précise-t-il.

Les négociations sont donc en cours et rien n’est encore joué. Un accord pourrait être trouvé dans les prochains jours.