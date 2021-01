Vers des voyages interdits ? Alexander De Croo le répète, ils sont vivement déconseillés

David Clarinval prône une fermeture partielle des frontières - À Votre Avis - 14/01/2021 David Clarinval, ministre fédéral des Indépendants et des PME, et Maxime Prévot, bourgmestre de Namur et président du cdH ne croient pas non plus en une fermeture totale des frontières. "Se comporter de manière très égoïste (en voyageant, ndlr) alors que des commerçants sont fermés et que des infirmiers travaillent jour et nuit pose question", réagit le ministre fédéral. "Mais nous avons fermé les frontières lors du premier confinement, ce qui a engendré une série de problématiques, pour les zones frontalières par exemple. Il est clair que si nous fermons les frontières, il faut quand même permettre aux personnes qui travaillent de l’autre côté de la frontière, aux personnes qui ont de la famille ou des gardes partagées d’enfants de voyager. Il faut être prudent."