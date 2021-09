Vers des mesures "corona" ciblées en Flandre, Wallonie et à Bruxelles : sur quelles données sanitaires se fondent-elles ?

Les partis flamands demandent des assouplissements pour le port du masque et la Région bruxelloise , à l’inverse, introduira le Covid Safe Ticket (CST) dès le 1er octobre. Sans entrer dans un débat communautaire dont la question n’est pourtant pas exempte, le point de départ est une carte vaccinale de la Belgique à plusieurs vitesses et des données plus inquiétantes à Bruxelles et dans la région de Liège.

Bref, Bruxelles est bien à la traîne en matière de vaccination et la Flandre à la pointe. Si la population âgée (+ de 65 ans) est très largement vaccinée partout, des disparités importantes existent dans d’autres catégories d’âge. C’est le cas chez les adolescents (12-17 ans) dont seulement 21% sont totalement vaccinés à Bruxelles alors qu’ils sont 75% en Flandre et 53% en Wallonie. Idem pour les 25-34 ans : 83% d’entre eux sont vaccinés au nord du pays alors qu’ils sont seulement 66% en Wallonie et 53% à Bruxelles.

Si l’on s’intéresse uniquement aux données relatives aux plus de 18 ans, la tendance est similaire même si les valeurs sont plus élevées. Le taux de vaccination de la population adulte est en effet de 91% en Flandre, 79% en Wallonie et 64% à Bruxelles.

Le taux de vaccination contre le Covid-19 est en effet beaucoup plus important en Flandre avec 78% de la population ayant reçu les deux doses de vaccins ou le vaccin unidose de Johnson & Johnson, bref un schéma vaccinal complet. C’est 67% en Wallonie et 51% à Bruxelles, comme l’indique le graphique ci-dessus.

Si la situation épidémiologique varie de Région à Région, elle varie aussi à l’intérieur d’une même Région. C’est le cas pour l’incidence à Bruxelles. C’est même le grand écart entre Molenbeek dont l’incidence est de 769 et Auderghem (251).

Et ce n’est pas fini, il faut aussi tenir compte de l’évolution de l’épidémie. Progresse-t-elle ou, au contraire, régresse-t-elle ? Comme on le voit sur le tableau, si l’incidence à Molenbeek est la plus importante de la Région bruxelloise, elle a tendance à se stabiliser puisque sa progression est évaluée à -1%. A l’inverse, trois communes bruxelloises avec une incidence plus faible voient l’épidémie progresser le plus : Woluwé-Saint-Lambert (+64%), Woluwé-Saint-Pierre (+50%) et Etterbeek (+46%).

Dernier point d’attention pour la Région bruxelloise : ce sont souvent les communes avec un plus faible taux de vaccination qui dénombrent le plus de contaminations. La commune avec l’incidence la plus forte, Molenbeek-Saint-Jean (769), compte le plus petit taux de personnes vaccinées avec 37,8%.

Sans surprise, c’est aussi à Bruxelles que l’évolution des hospitalisations est la moins favorable. Cette hausse s’est lentement installée depuis le début de l’été et on a assisté à une petite accélération depuis le 9 août. La progression s’est poursuivie avec 11 personnes hospitalisées en moyenne pour 100.000 habitants à Bruxelles, la semaine du 6 au 12 septembre (comme la semaine précédente d’ailleurs).