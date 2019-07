Ventolin, Xanax et les autres... ces médicaments en voie de disparition

Ils sont près de 500 à avoir progressivement déserté les rayons des pharmacies. 500 médicaments en situation de pénurie, et non des moindres. Focus sur les 5 références incontournables qui risquent, à terme, de manquer cruellement aux médecins, et donc aux patients.

Xanax

C'est le plus connu, et sans doute aussi le plus prescrit des anxiolytiques, le Xanax souffre d'une pénurie dans notre pays. Administré pour traiter les crises d'anxiété, ce médicament de la famille des benzodiazépines, produit par le laboratoire allemand Pfizer, souffre depuis le 4 juillet d'un problème d'approvisionnement. Problème qui devrait, à en croire l'Agence fédérale des médicaments, être résolu d'ici le 16 août prochain.

Temesta

Autre représentant de la famille des benzodiazépines, le Temesta est prescrit pour traiter là aussi l'anxiété, avec un usage additionnel dans le cadre du sevrage alcoolique. Ses pilules blanches se font plus rares depuis le 11 juillet, et cette pénurie devrait durer tout l'été, fin prévue par l'AFMPS au 31 août 2019.

Ventolin

Son inhalation redonne du souffle aux personnes asthmatiques. Le Ventolin, médicament à base de salbutamol, est un bronchodilatateur. Traduction, il permet une dilatation des voies respiratoires pour favoriser une meilleure oxygénation de l’organisme. Ce médicament fait l'objet d'une pénurie depuis le 13 mai dernier avec une fin annoncée fixée à ce mardi, le 16 juillet.

Aspirine caféine

Capable de faire baisser la fièvre et de calmer des douleurs comme les maux de tête, l'Aspirine caféine est un antalgique, au même titre que le Dafalgan et l'Ibuprofen. Le médicament, en pénurie depuis le 25 juin, dispose donc d'alternatives, et il en faudra jusqu'à un retour à la normale programmé pour le 19 août.

Amoxicillin

Otites, sinusites, bronchites, l'Amoxicillin est un antibiotique à large spectre, capable aussi de traiter les infections digestives ou urinaires. Cet antibiotique est couramment utilisé chez l’enfant.

Du moins à condition d'en trouver dans sa pharmacie. Le médicament est en pénurie depuis le 19 juin, et ça risque de durer au moins jusqu'au 15 septembre, si tout va bien.