Vente de VOO : le ministre Collignon prend acte et se prononcera sur la légalité des actes posés

Le ministre wallon des Pouvoirs locaux, Christophe Collignon, a pris acte lundi soir "de la décision de négociation exclusive entre VOO et Orange Belgium". Dans le cadre de la tutelle exercée par la Région, le ministre sera amené à se prononcer "sur le respect de la légalité, au regard du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, des actes posés, ainsi que sur le respect de l'intérêt général", a précisé son cabinet.

Orange Belgium, filiale du français Orange, est désormais seul en lice pour le rachat du câblo-opérateur wallon VOO au terme d'une procédure lancée il y a un an et demi par Nethys, filiale de l'intercommunale liégeoise Enodia.

En juillet, une short list avait été arrêtée. Les noms d'Orange et de Telenet y figuraient, aux côtés de fonds d'investissement dont les noms sont restés secrets. Quelques mois plus tard, en octobre, seuls Telenet et Orange restaient dans la course. Ce lundi, c'est Orange Belgium qui a emporté la mise avec le lancement de négociations exclusives entre les deux sociétés.

Un dénouement immédiatement dénoncé par le PTB, pour qui il est "incompréhensible" que le gouvernement wallon "entérine la privatisation d'un câblo-opérateur public moderne et bénéficiaire construit avec les deniers des citoyens". "Se priver de cet outil public et performant dans le secteur du numérique pour le donner au secteur privé n'a aucun sens", d'autant qu'Orange "est dans une logique de restructuration depuis plusieurs mois". "Les pires craintes concernant l'avenir du personnel de VOO et la qualité du service fourni aux usagers risquent de se trouver confirmées", selon le parti d'extrême gauche.