Vente de visas humanitaires: "pas habituel, mais pas nouveau", selon l'Office des étrangers

"Travailler sur base de listes n'est pas habituel, mais pas nouveau. Ce n'est pas la première fois que l'on a travaillé de cette manière", a indiqué mardi Freddy Roosemont, directeur général de l'Office des étrangers, à propos de la délivrance en 2015 de visas humanitaires en faveur de chrétiens d'Alep, devant la commission de l'Intérieur de la Chambre.

Devant les députés, Freddy Rossemont a notamment expliqué que le fait de délivrer des visas humanitaires sur base de listes était une pratique qui avait déjà été mise en œuvre notamment en 1994 lors du génocide au Rwanda ou encore en 2010 à la suite du séisme qui a frappé Haïti.

Aucune opposition jusqu'à récemment

"L'affaire qui nous occupe actuellement est un prolongement des opérations exceptionnelles menées en 2015 pour le sauvetage de Syriens chrétiens d'Alep (244) et dans le Nord de la Syrie (37)", a précisé le directeur général. "Ces personnes ont été sélectionnées par l'église orthodoxe syrienne. A l'époque, le secrétaire d'Etat (Theo Francken (N-VA), ndlr) avait déclaré que la vulnérabilité de ces personnes était le critère déterminant. Il avait également annoncé d'autres opérations de sauvetage similaires, ce qui s'est vérifié."

Une procédure bien précise est alors mise en œuvre, a expliqué Freddy Roosemont. Tout d'abord, le cabinet du secrétaire d'Etat transmet une liste de personnes à l'Office des étrangers avec instruction de consulter la Sûreté de l'Etat et l'OCAM. L'Office des étrangers transmet ensuite les résultats de cette consultation. Le cabinet confirme la liste et l'Office des étrangers prend alors contact avec le poste diplomatique compétent afin de prendre rendez-vous avec les personnes concernées et délivrer un visa D. "Cette procédure n'a suscité ", a fait remarquer Freddy Roosemont.

A la question de savoir comment les personnes figuraient sur les listes, M. Roosemont a renvoyé vers l'ancien secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration Theo Francken. Le directeur général a toutefois souligné que le taux de reconnaissance des demandes émanant de Syrie était particulièrement élevé depuis des années, en raison de la situation précaire du pays.

Chaque parti à une solution... différente

Ce mardi, à la Chambre, ont lieu les premières auditions qui font suite au scandale des visas humanitaires. Un conseiller communal de Malines est suspecté d’avoir reçu beaucoup d’argent afin d’aider des chrétiens de Syrie à obtenir un visa humanitaire. Faut-il réformer la procédure d’octroi des visas humanitaires ?

En plus de Freddy Roosemont, le commissaire général aux réfugiés et aux apatrides Dirk Van den Bulck, et des représentantes de Myria seront entendus ce mardi. Leurs expertises sont attendues par les députés pour évaluer le système d’octroi des visas humanitaires, mais certains ne les ont pas attendus pour mettre sur la table leurs propositions, comme Écolo-Groen par exemple. Les Verts veulent proposer d’instaurer un contrôle parlementaire via un rapport du ministre devant les députés. Ils proposent aussi la fin des intermédiaires. Les demandes seraient faites directement par le demandeur.

Le sp.a préfère attendre la fin des auditions

Enfin, dernier point, chaque décision devrait être motivée. Des propositions du même ton pour le cdH, sauf au sujet de l’obligation de motiver les décisions. Les deux partis insistent sur le fait que ce texte n’est qu’une base de travail. On ajoutera que du côté du sp.a, on préfère attendre la fin des auditions pour parler réforme, mais l’idée serait d’instaurer un système de parrainage sur le modèle canadien.

Le citoyen s’engagerait à la prise en charge du réfugié, tandis que le Haut-Commissariat pour les réfugiés s’occuperait d’effectuer un screening des candidats.