Vente de visas humanitaires: la Chambre s'empare du débat

Aujourd’hui à la Chambre doivent avoir lieu les premières auditions qui font suite au scandale des visas humanitaires. Un conseiller communal de Malines est suspecté d’avoir reçu beaucoup d’argent afin d’aider des chrétiens de Syrie à obtenir un visa humanitaire. Faut-il réformer la procédure d’octroi des visas humanitaires ? Les auditions débutent donc aujourd’hui.

Chaque parti à une solution... différente

Qui sera entendu ? Le directeur de l’Office des Étrangers, Freddy Roosemont, le commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, Dirk Van den Bulck, et des représentantes de Myria. Leurs expertises sont attendues par les députés pour évaluer le système d’octroi des visas humanitaires, mais certains ne les ont pas attendus pour mettre sur la table leurs propositions, comme Écolo-Groen par exemple. Les verts veulent proposer d’instaurer un contrôle parlementaire via un rapport du ministre devant les députés. Ils proposent aussi la fin des intermédiaires. Les demandes seraient faites directement par le demandeur. Enfin, dernier point, chaque décision devrait être motivée. Des propositions du même ton pour le cdH, sauf au sujet de l’obligation de motiver les décisions. Les deux partis insistent sur le fait que ce texte n’est qu’une base de travail. On ajoutera que du côté du sp.a, on préfère attendre la fin des auditions pour parler réforme, mais l’idée serait d’instaurer un système de parrainage sur le modèle canadien. Le citoyen s’engagerait à la prise en charge du réfugié, tandis que le Haut-Commissariat pour les réfugiés s’occuperait d’effectuer un screening des candidats.