Venezuela: Didier Reynders souhaite "l'organisation d'élections crédibles"

Le ministre belge des Affaires étrangères Didier Reynders est revenu sur la crise qui secoue en ce moment le Venezuela. Au lendemain de manifestations ayant réuni des dizaines de milliers d’opposants, le chef de file de l’opposition, Juan Guaido s’est autoproclamé président par Intérim. Il veut remplacer le controversé Nicolas Maduro. Une situation qui a suscité cette réflexion de Didier Reynders : « Nous avons réagi avec l’Union Européenne. La Belgique souhaite vraiment un processus qui se mette en place pour aller vers un dialogue au Venezuela et surtout l’organisation d’élections crédibles qui puissent donner un président au pays. Nous soutenons évidemment l’Assemblée nationale qui a été élue et son président. Mais il faut aller maintenant vers ce processus de dialogue pour des élections crédibles. Et j’espère que cela va se passer sans nouvelles violences dans les prochains jours. »

De leur côté, les Etats-Unis rappellent certains de leurs diplomates au Venezuela et conseillent aussi à leurs ressortissants de quitter le pays. Voici deux jours, les Etats-Unis ont reconnu comme président du Venezuela