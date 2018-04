Vaste opération de contrôle de la vitesse ce mercredi en Belgique

Depuis 6h ce matin, des contrôles sont organisés ce mercredi dans 545 endroits en Belgique dans le cadre de l'opération européenne de contrôle de la vitesse, a indiqué la police fédérale.

1,3 million d'automobilistes contrôlés l'an dernier

Tispol, le réseau européen des polices en charge de la sécurité routière, organise ce mercredi entre 06h du matin et jeudi à la même heure une vaste opération de contrôle de la vitesse. En Belgique, 330 agents seront mobilisés dans 545 lieux différents dans le cadre de cette opération.

Lors de la dernière édition de cette opération, en octobre dernier, 2,81 pc des 1,3 million d'automobilistes contrôlés étaient en infraction.

"L'évolution des précédentes années révèlent malheureusement que de plus en plus de conducteurs dépassent les limites de vitesse", s'inquiète la police fédérale via un communiqué. Or la vitesse excessive reste l'une des principales causes d'accidents de la route, même si le nombre de morts tend à diminuer au fil des ans.

"La lutte contre les infractions de vitesse demeure une priorité de la police intégrée afin de réduire le nombre de tués sur les routes."