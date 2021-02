Variants en Belgique: masque plus que conseillé au bureau, mais pas d'obligation du FPP2

Les masques disposant d’une soupape de ventilation ne sont pas autorisés. On ne peut pas les porter dans le contexte de la crise sanitaire. " Ces masques industriels ont toute leur place dans le milieu industriel. Ils n’ont pas leur place pour lutter contre le covid-19 car des gouttelettes peuvent sortir par la valve". On ne protège donc pas les autres avec ce type de protection, ces masques n’empêchant pas les contaminations.

L’avis réitère le fait que pour le moment en Belgique les FFP2 ne sont pas conseillés pour la population en général. Pour le docteur Van Laethem, "ils sont nettement plus chers, ils ne peuvent en pratique pas être réutilisés et ils sont peu confortables".

Par contre les foulards, bandanas, écharpes et autres "choses bricolées" ne peuvent plus être utilisés comme alternatives. Leur pouvoir filtrant est en effet très aléatoire et souvent insatisfaisant.

Ces précisions sont notamment divulguées après les décisions allemandes et autrichiennes de demander aux personnes de porter des masques FFP2 notamment dans les magasins et dans les transports en commun.

Pas d’obligation pour le FFP2

Masque dit "chirurgical" et FFP2 - © THOMAS KIENZLE - AFP

Le but d’un masque c’est que nos "gouttelettes" ne contaminent pas les autres. Cet effet peut être facilement obtenu avec un simple masque (en tissu ou "chirurgical"). "Le FFP2 est marginalement plus efficace mais pas ne manière beaucoup plus importante dans ce sens-là ". " En sens inverse, précise le docteur, le FFP2 peut protéger celui qui le porte des gouttelettes et autres micro-aérosols. Mais il le fera adéquatement que dans certaines circonstances".

Et Yves Van Laethem de citer les hôpitaux ou certaines entreprises (où on est confronté à l’amiante par exemple). C’est notamment le cas grâce à sa forme adéquate. Mais l’on a constaté que "la forme adéquate", il faut la trouver chez chacun. "Et que dans 10 à 20% des cas, la forme du FFP2 n’est pas adéquate pour celui ou celle qui le porte. Un autre masque doit alors être trouvé." C’est quelque chose qu’il est impossible de faire dans la population générale et dans ce contexte de crise sanitaire, on va plus perdre des choses avec des masques inadéquats que d’en gagner." C’est la ventilation qui est importante.

L’obligation du port du FFP2 ne sera pas de mise en Belgique

"Forme adéquate"

De plus, le masque FFP2 n’est pas du tout confortable (notamment après une dizaine de minutes). Et ceux munis d’une valve sont, répétons-le, proscrits. La plus-value due à l’inconfort du masque va être réduite à néant par beaucoup (qui porteront mal le masque afin de respirer plus facilement, par exemple).

Yves Van Laethem précise que "ces mesures (prises en Allemagne et en Autriche) suscitent la polémique aussi pour les autorités des pays concernés. Ainsi, l’association d’hygiène hospitalière allemande invite les autorités à lever l’obligation de lever l’obligation du port du masque FFP2. Qui ne sera dès lors pas de mise en Belgique".

