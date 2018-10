Vincent Van Quickenborne (Open VLD) gagne à Courtrai: "C'est un résultat historique"

Vincent Van Quickenborne confirme à Courtrai. Sa liste "Team Burgemeester" a recueilli 31,3% des suffrages contre 21,3% lorsqu'il se présentait en 2012 sous la bannière de l'Open-Vld, selon les résultats finaux.

Ces six dernières années, la commune a été gouvernée par une alliance Team Burgemeester-Open Vld, sp.a et N-VA.

Le deuxième parti de Courtrai est le CD&V qui passe de 33 à 16,8%. Le sp.a atteint 14,4%, le Vlaams Belang 12% et la N-VA, partenaire de la coalition actuelle, perd des points à 11,2%. Groen ferme la marche avec 9,9%.

"C'est un résultat historique. C'est la première fois que nous devenons le parti le plus important en 150 ans. Nous sommes le plus grand parti. J'ai un énorme sentiment de gratitude. Je ne m'y attendais pas. Merci Courtrai", a réagi le bourgmestre de Courtrai Vincent Van Quickenborne, sur la VRT, à la suite des résultats de sa liste Team Burgemeester.

On ne sait pas encore si le bourgmestre entend poursuivre sa coalition avec la N-VA et le sp.a. "Nous avons bien travaillé avec le sp.a et la N-VA mais il est encore trop tôt pour parler de coalition. Mais ce soir, ce sera la fête à Courtrai. Il est clair que les Courtraisiens me veulent pour un second mandat", a-t-il ajouté.