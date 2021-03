Valérie Glatigny sur les émeutes à Liège : "C'est tout à fait inadmissible de s'en prendre à des commerces ou à des policiers"

Ce lundi 15 mars, marque le retour dans les écoles et les auditoires des étudiants du supérieur, à concurrence de 20% du temps, soit un jour par semaine. Or, les chiffres de l’épidémie ce matin ne sont pas rassurants. De son côté, Valérie Glatigny, ministre de l’Enseignement supérieur, de l’Aide à la jeunesse et des Sports n’est pas inquiète et cela en raison du protocole appliqué pour ce retour (maximum 200 étudiants par auditoire, 1m50 entre eux, masque, aération, sens de circulation, etc.). Un protocole très strict et qui avait anticipé les risques : "Et je pense qu’il n’aura aucun impact sur la courbe épidémiologique". Pour la ministre, cette décision d’un retour partiel en présentiel était nécessaire. Il y avait une urgence psychologique et pédagogique aussi. Elle rappelle que l’on se rapproche de la fin de l’année académique.

Va-t-on garder les 20% de cours en présentiel ? Ou bien, comme le demande une partie des étudiants, cela pourrait-il augmenter ? "Oui, c’est aussi notre objectif", a répondu la ministre de l’Enseignement supérieur. En rappelant que sa préférence allait vers le 100%, mais que cela dépendrait de l’évolution de la crise sanitaire. Elle souligne aussi le fait qu’en regard des chiffres actuels, les décisions ne sont pas uniquement basées sur les chiffres : "Je ne pense pas que nous aurions autorisé cette reprise".

Y a-t-il une crainte que le niveau des étudiants en supérieur ait baissé en raison des mesures sanitaires ? Ce n’est en tout cas pas ce qu’indiquent les résultats de la session du mois de janvier où il y a même une légère hausse de la réussite et de la participation. "Il semble que peut-être l’absence d’activités ait permis aux étudiants de davantage se concentrer. Une plus forte implication aussi des professeurs".

Retour sur les événements de Liège

La ville de Liège a connu des émeutes ce samedi 13 mars avec des images impressionnantes d’actes de violences rares en plein centre-ville. Le délégué général aux Droits de l’enfant, Bernard Devos condamne cette violence, mais il évoque aussi le contexte actuel dans lequel s’inscrit cette tension : "Je pense que beaucoup de jeunes, tout en désapprouvant la violence qui s’est manifestée, se sont sans doute reconnus en partie dans la rage et la colère. Parce qu’il faut tout de même reconnaître que depuis une bonne année, les jeunes ne sont pas suffisamment respectés. Je dirais même qu’à un certain moment ils ont été stigmatisés, méprisés et que ça crée un climat difficile".

Pour la ministre Valérie Glatigny, "il faut d’abord dissocier une bande de casseurs qui saisit un prétexte pour venir se livrer à des pillages. Ça, c’est tout à fait inadmissible de s’en prendre à des commerces ou à des policiers"… de la jeunesse en général. Et elle reconnaît que : "Ce n’est pas simple d’avoir 18 ans en 2021", âge des premières libertés. Or, une série de mesures extrêmement liberticides ont été prises, rappelle la ministre. Cela explique aussi pourquoi les premières mesures d’assouplissements annoncées le 5 mars concernent la jeunesse. Il y a donc un point d’attention, tout à fait particulier pour la jeunesse, dit-elle et elle poursuit : "Parce qu’on sait que c’est évidemment plus simple pour une quadragénaire comme moi de respecter les règles sanitaires que pour un jeune de 18 ans".

Il y a donc eu les événements à Liège, mais ce ne sont pas les seuls dans l’actualité récente qui ont illustré cette cocotte-minute qui risquait d’exploser. La ministre insiste, c’est l’âge des premières libertés. 18-25 voire 26 ans, c’est l’âge où on teste les limites : "Et c’est précisément quelque chose que les jeunes n’ont pas eu". Il était essentiel d’entendre l’appel des jeunes, mais elle rappelle aussi que les jeunes, quand on leur explique les règles, qu’il s’agit de protéger les membres de la famille plus vulnérables, "eh bien, ils comprennent les règles et ils les respectent". Il est donc important de rappeler le sens des mesures.

L’Aide à la jeunesse

La crise sanitaire actuelle a aussi mis en lumière les tensions dans le secteur de l’Aide à jeunesse. Les récents événements ne sont-ils pas le catalyseur de ce qu’il se passe dans ce secteur ? Quelle réponse en matière de prévention ? Valérie Glatigny reconnaît l’importance de l’Aide à la jeunesse, dit-elle. En témoigne la décision de vacciner en priorité son personnel qui joue un rôle essentiel. Des moyens ont aussi été débloqués pour soutenir le secteur : "Il y a 7 millions qui sont prévus pour renforcer les services résidentiels. Il y a également, dans le cadre des accords du non-marchand, 3 millions qui sont prévus exclusivement pour les services d’Aide à la jeunesse". Par ailleurs, 39 places d’accueils en urgence ont vu le jour lors de la première vague, précise-t-elle.

Note de la rédaction: le titre initial de cet article a été modifié, suite à une mauvaise attribution d'une citation à Valérie Glatigny.