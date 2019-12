Valérie Cardinal : " la régularisation des sans-papiers c'est simplement juste et simplement humain"

En cette journée internationale des migrants, plusieurs actions seront organisées à travers le territoire, en soutien aux sans-papiers : à Bruxelles, Liège, Verviers, La Louvière, Mons… Objectif ? Interpeller les politiques, car comme l’explique Valérie Cardinal, membre du Groupe montois de Soutien aux Sans-papiers, " qu’il y a 150.000 sans-papiers en Belgique, ce qui représente quand même plus de 1% de la population belge qui doit vivre sur le territoire sans aucun droit, sauf celui de l’aide médicale urgente".

Une précarité accrue

Les sans-papiers, souligne Valérie Cardinal, vivent dans " la clandestinité, dans la précarité, doivent vendre sa force de travail à des employeurs véreux, qui sont victimes de marchands de sommeil, et qui n’ont donc aucun droit ". Quant au budget " éloignement", doté de 85 millions d’euros, pour l’experte, il devrait être réorienté.

Selon elle, il serait préférable "d’affecter ces sommes à l’accès à la formation, au marché du travail pour ces personnes sans-papiers, qui pourront ainsi légalement payer des impôts et des taxes et participer au financement de la Sécurité sociale".

Appel à une politique claire

Les organisations prônent également une politique claire de régularisation des sans-papiers. "Il est plus que temps de mettre sur pied une politique de régularisation des personnes sans-papiers qui soit basée sur des critères clairs et permanents inscrits dans une loi et qui soit mise en place par une commission indépendante", martèle Valérie Cardinal, " la régularisation c’est simplement juste et humain".