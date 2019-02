Valentina, atteinte d'une maladie orpheline, "prise en otage par une firme pharmaceutique", affirme De Block

Valentina, une petite fille atteinte d’une maladie orpheline (rare) est prise en otage par une firme pharmaceutique, affirme Maggie De Block, la ministre de la Santé.

Son traitement améliore sa qualité de vie, mais il coûte 500.000 euros par an, trop cher pour la sécurité sociale. Pourtant, l’an dernier, la firme pharmaceutique avait offert gratuitement le médicament à deux patients, dont Valentina. Mais ce n’est plus le cas aujourd’hui. Conséquence, la petite fille sera privée de traitement dès ce 1er février.

Jean Hermesse, des mutualités chrétiennes, suit de près les dossiers de négociation entre l’INAMI et les groupes pharmaceutiques.

"C’est du chantage par une firme qui vise des intérêts commerciaux et qui ne tient pas compte de la plus-value réelle de ce médicament, ni du coût supportable pour la sécurité sociale."

«Prix exorbitant»

Car ce traitement ne guérit pas. Il permet à une personne de marcher 231 mètres au lieu de 210 mètres, donc de marcher 21 mètres de plus, en 6 minutes. Et pour cette maigre plus-value, l’Inami estime le prix demandé exorbitant. "Si on admet un médicament qui coûte 500.000 euros pour améliorer légèrement la qualité de vie, on se demande ou l’on s’arrêtera…", ajoute-t-il.

Les médicaments innovants font déjà exploser le coût de la sécurité sociale, dénonce Jean Hermesse. Il rappelle le prix du traitement de l’hépatite C par exemple, 43.000 euros, alors que son coût de production est de 100 euros.