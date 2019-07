Chaleur: le code rouge activé pour la première fois en Belgique, mais de quoi s'agit-il?

L'Institut royal météorologique (IRM) a pour la première fois placé notre pays en alerte rouge à la suite de la nouvelle canicule. Mais de quoi s'agit-il précisément?

Selon David Dehenauw, responsable des prévisions de l'IRM, la décision de placer le pays en code rouge a été prise après consultation du groupe d'évaluation des risques (Risk Assessment Group) et le directeur général de l'IRM "car des critères objectifs de la phase d'alerte ont été atteints".

Des températures de 39 à 40° sont attendues mercredi et jeudi sur le pays. "Prenez des mesures afin d'assurer votre sécurité ainsi que celle des autres, et, si possible, protégez vos biens personnels. Suivez scrupuleusement les conseils des autorités compétentes", précise l'IRM sur son site.

Alerter les responsables de la santé publique

Le niveau d'alerte rouge est décrété par l'IRM lorsque durant plus de deux jours, les températures annoncées dépassent 30 degrés en journée et 20 degrés la nuit. En dessous des trois jours, on reste ainsi en code orange.

L'alerte rouge a pour principale utilité d'alerter les responsables de la santé publique et leur indiquer que l'on va se trouver dans une situation à risque, en particulier si les pics de pollution dans les villes sont eux aussi élevés.

Cela permet donc aux provinces, communes et CPAS de se préparer en prodiguant les conseils utiles voire en mobilisant plus de personnel pour encadrer certains services.

Du côté du centre de crise fédéral, ce code d'alerte rouge n’entraîne aucune mesure particulière. Dans ce contexte et toujours en matière de santé publique, la prévention n'est plus une compétence fédérale mais appartient aux communautés.