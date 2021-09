Vaccination obligatoire : "Il faut ouvrir le débat sans tabou", selon le président du cdH Maxime Prévot

Le cdH semble bien décidé à jouer son rôle d’opposition politique à la coalition en place à Bruxelles mais aussi dans les autres gouvernements. Le président des humanistes se déclare par ailleurs favorable à l’obligation vaccinale : "Je ne suis pas contre le débat", déclare Maxime Prévot. "Plutôt que de pourrir la vie des gens […], n’est-il pas plus heureux d’ouvrir le débat, non pas pour les enfants et adolescents, mais pour la population adulte, pour autant qu’il n’y ait pas de contrindications médicales".

En attendant l’ouverture de ce délicat débat, le bourgmestre namurois insiste sur le fait "qu’il s’agit de rester prudent" face au Covid-19, raison pour laquelle le pass sanitaire sera exigé pour tout rassemblement de plus de 500 personnes, en intérieur ou en extérieur, dans la capitale wallonne, une capitale qui se prépare à faire la fête le week-end prochain pour les fêtes de Wallonie. Avec le pass sanitaire, l’intention est d’inciter les personnes non vaccinées "à franchir le Rubicon et à aller se faire vacciner".

Rappelons que le Covid Safe Ticket, pourrait entrer en vigueur le 1er octobre dans la Région de Bruxelles-Capitale, compte tenu de la situation sanitaire, pour les personnes de plus de 16 ans, dans les bars, restaurants et discothèques et dans d’autres secteurs d’activité. Il serait obligatoire dès 12 ans pour les événements de masse, les visites dans les hôpitaux et dans les maisons de repos.