Vaccination obligatoire des soignants : un document de la CSC Services publics s’attire les foudres, y compris au sein du syndicat chrétien

Et ce mercredi, le Dr Nicolas Dauby, spécialiste des maladies infectieuses à l’hôpital Saint-Pierre à Bruxelles, s’est aussi fendu d’une réaction sur Twitter. "Les syndicats doivent se rendre à l’évidence : le meilleur investissement pour une société égalitaire est le vaccin, pas le virus. Faut-il leur rappeler que le virus touche surtout les plus précaires ?" a-t-il publié.

Des propos qui font réagir dans la communauté scientifique. Toujours dans Le Soir, Jean-Michel Dogné, de l’U-Namur, expert au comité de sécurité vaccinale de l’OMS et membre de la task force belge de vaccination se montre critique. Il parle d'"arguments malsains", ajoute que si la maladie tue peu, c’est grâce à la vaccination et défend l’efficacité à long terme "toujours supérieure à 90% au niveau des formes sévères, même avant la 3e dose".

A l’égard de sa consœur, Véronique Sabel, qui mène les troupes du secteur médical pour la CSC Services publics, Yves Hellendorf adresse un message : "J’ose espérer qu’elle va considérer ou qu’elle a considéré que ce tract est, au minimum, maladroit ou, en tout cas, ne correspond pas à la position de son organisation syndicale, et que, dans ces conditions, elle retire ce tract et qu’elle dénonce les propos qui y sont repris."

Alors que la CNE a lancé un appel aux autres syndicats et centrales syndicales pour la rejoindre, en front commun en vue de combattre les projets du gouvernement de vaccination du personnel soignant, Yves Hellendorf, interrogé par la RTBF, constate "qu’il y a des communications très maladroites qui fragilisent vraiment l’action syndicale que nous menons et nous tenons à nous distancier du contenu de ce tract".

La CNE-secteur non marchand, qui défend les travailleurs du secteur des soins de santé qui travaillent dans le secteur privé a réagi ce mercredi. Pas question pour elle de cautionner la publication de sa consœur du secteur public. "La CNE se distancie totalement des publications de la CSC Services publics diffusées à l’occasion de leur campagne", communique Yves Hellendorf, le Secrétaire national de la CNE – secteur non marchand.

"En plus, lier aux sanctions, c’est un scandale car ces travailleurs sont sur-le-champ depuis deux ans. […] Le résultat de donner des sanctions quand on n’est pas vacciné, c’est que les gens vont accentuer l’absence sur le lieu de travail", ajoute la responsable de la CSC Services publics. En ce sens, la CSC Services Publics ne se différencie pas fondamentalement d'autres discours tenus dans les milieux syndicaux.

La CSC Services publics rappelle sa position dans ce débat sur la vaccination obligatoire du personnel soignant. "On n’est certainement pas des antivaccins", explique Véronique Sabel. Par rapport à la vaccination obligatoire, "on dit que si l’on applique dans les soins de santé, on cristallise. On doit l’appliquer à tous les autres, parce que le vaccin circule dans la société civile", précise-t-elle.

Quant à la fiabilité des vaccins à long terme, "Evidemment, puisqu’on est dans une phase 4 et que cette phase va durer 10 ans, c’est aléatoire. Ce n’est pas négatif en soi. C’est de l’information générale", poursuit la responsable de la CSC Services publics. Dans la matinée de ce mercredi, la CSC Services publics a diffuséun communiqué pour clarifier sa position alors qu'elle est accusée d’être antivax et de minimiser l’impact de la pandémie.

Pour Véronique Sabel, il ne s’agit pas de la position de la CSC Services publics. "On le tire du contexte en disant que c’est une position de la CSC, mais non", explique-t-elle. Et de préciser son point de vue : "il est clair que si on dit que le covid tue peu, c’est grâce au vaccin !". Pour Véronique Sabel, on fait ici "une interprétation […] La CSC n’est pas antivax. Elle ne l’a jamais été", ajoute-t-elle.

Du côté de la CNE-secteur non marchand, où l’on s’interroge sur la communication de la CSC Services publics, on explique que le front commun syndical s’organise, mais que la CSC Services publics ne l’a pas rejoint. "On constate que nous avons proposé une campagne en front commun. La CNE a été à l’initiative. Les autres organisations ont marqué leur accord. La CSC Services publics a dit qu’elle avait son propre agenda et qu’elle menait sa campagne elle-même", résume Yves Hellendorf, de la CNE. "Je constate qu’il y a un tract extrêmement dommageable pour l’image qu’on essayait de donner dans le front commun, à savoir que nous n’allons pas faire la publicité des antivax", ajoute Yves Hellendorf.

Effectivement, de son côté, la CSC Services publics a déjà lancé des actions cette semaine dans le secteur hospitalier. Les militants sont mobilisés chaque jour dans les différentes provinces du pays, ainsi qu’à Bruxelles.

Pour Véronique Sabel, de la CSC Services publics, si le document qu’elle a destiné à ses affiliés focalise aujourd’hui les critiques, ce serait plutôt parce que "le fait qu’on soit mobilisés et visibles dérange beaucoup". Quant au fait que la CSC Services publics n’ait pas rejoint le front commun syndical, Véronique Sabel s’en explique. "La CNE m’a mise devant le fait accompli pour avoir une action le 7 (décembre) sans me demander mon avis alors que je suis en grève toute la semaine", réagit la responsable syndicale. "Je dois réunir mon comité le 30 novembre", ajoute-t-elle. Elle explique que pour aller manifester avec les autres syndicats, dont la CNE, elle doit "avoir un mandat", qu’elle pourrait avoir mardi prochain, au plus tôt. Elle estime dès lors, qu’en la critiquant, la CNE lui fait "un procès d’intention".

De son côté, Yves Hellendorf, de la CNE, il ne ferme pas la porte du front commun syndical à son alter ego du service public. "Si on a une communication extrêmement claire de la CSC Services publics qui rejoint nos préoccupations et qui demande à rejoindre le front commun, évidemment que nous serons très heureux qu’on puisse être dans une vision tout à fait unitaire", réagit Yves Hellendorf, le Secrétaire national de la CNE-secteur non marchand.

Comme le précise Yves Hellendorf, pour le front commun syndical, il faut arriver à un "taux d’immunité de la population suffisant pour combattre la maladie", "la vaccination est un outil indispensable pour éviter qu’il y ait encore plus de morts", "en matière de santé publique, un gouvernement a autorité pour prendre des mesures collectives", "il y a des limites au droit individuel", mais "nous refusons qu’il y ait une obligation vaccinale pour les seuls professionnels de la santé, avec le risque d’accroître encore la pénurie de personnel". Des arguments, somme toute, pas très différents de ceux rappelés par la CSC Services publics. Alors, les centrales syndicales chrétiennes dépasseront-elles les clivages pour se retrouver au sein du front commun ? La réponse, peut-être, mardi 30 novembre…