Vaccination obligatoire des soignants : le gouvernement De Croo toujours à la recherche d’un accord

Ils sont réunis depuis tôt ce matin. Et pourtant les principaux ministres du gouvernement fédéral ne sont toujours pas parvenus à un accord sur la question de la vaccination obligatoire des soignants, depuis que le Parti socialiste, désormais rejoint par Ecolo, ne veut plus des sanctions telles qu’elles étaient pourtant définies dans le texte adopté en conseil des ministres restreint et tout particulièrement sur ce qui sera réservé à ceux qui refusent de se faire vacciner. A savoir le licenciement au bout des 3 mois de délais à partir du 1er janvier.

Entre-temps, les syndicats ont annoncé une grève dans les hôpitaux. Et le président du parti socialiste, Paul Magnette a calé, il refuse de sanctionner par un licenciement un soignant s’opposant à la vaccination alors que cette obligation ne s’applique pas à l’ensemble de la population. Son vice-Premier ministre étant alors chargé de défendre une contre-proposition ce matin à la table d’un nouveau conseil des ministres restreint.

Mais, cette volte-face a irrité ces partenaires, du MR, de l’Open VLD, du CD&V, et y compris Vooruit (socialistes flamands). Le Premier ministre, Alexander De Croo, doit désormais gérer ce qui s’apparente bien à une crise, à un moment où la situation sanitaire dérape. La réunion en tout cas s’éternise, et rien ne dit qu’un accord pourra être trouvé ce soir.