Vaccination : les deux doses Pfizer peuvent désormais être espacées de 35 jours

Les ministres de la santé ont décidé ce mercredi la possibilité d’espacer les deux doses du vaccin Pfizer de 35 jours et non plus 21 jours comme cela était le cas jusqu’à présent.

Un processus qui pourrait permettre d’accélérer la vaccination. Jusqu'à présent, pour chaque vaccin Pfizer livré, un deuxième était mis en réservé afin de garantir la deuxième dose, même en cas de problèmes de livraison.

Cette décision suit un avis du Conseil Supérieur de la Santé publié début mars. Le ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke avait déclaré la semaine dernière lors de la conférence de presse consécutive au comité de concertation que l'allongement de l'intervalle entre les deux doses Pfizer pourrait constituer une "possibilité d'accélération supplémentaire" de la campagne de vaccination.

Le Conseil supérieur de la santé avait déjà recommandé de pouvoir espacer les doses de 35 jours, concernant le vaccin Pfizer. L'agence européenne du médicament et l'AFMPS ont confirmé que cela ne posait pas de problèmes juridiques, confirme le communiqué de la conférence interministérielle. "Cela permettra de disposer de vaccins supplémentaires de manière ponctuelle et d'accélérer une fois de plus la campagne de vaccination", ajoute le communiqué.