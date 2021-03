Vaccination en Belgique : pour Petra De Sutter, "le débat sur les fonctions essentielles n'est plus sur la table"

La vice-Première ministre, ministre de la Fonction publique et des Télécoms Petra De Sutter (Groen !) était l’invitée de Matin Première ce mardi. Au micro de Thomas Gadisseux et de François Heureux, elle a répondu aux questions concernant le meurtre possiblement homophobe de Beveren , le télétravail ou encore les fonctions essentielles pour accéder à la vaccination.

Les réactions se multiplient après l’assassinat présumé homophobe d’un homme à Beveren. Petra De Sutter a réagi sur les réseaux sociaux : "Qu'est-ce qui pousse les gens à aller si loin dans leur haine qu'ils tuent un homme juste parce qu'il aime les hommes. Condamnons ce lâche assassinat dans les termes les plus forts possibles. Et mettre fin à l'homophobie et à la transphobie, même ici avec nous." Par son histoire, Petra De SUTTER, première ministre transgenre en Europe, continue de sensibiliser l’opinion sur ces questions. Observe-t-elle une régression en Belgique ?

Mais la discussion serait, selon la médecin et gynécologue originaire d'Audenarde, toujours en cours. Et le sujet pourrait revenir si des livraisons substantielles de vaccins devaient arriver. La stratégie de vaccination est adaptée quotidiennement , notamment avec les régions, explique-t-elle.

Ce sera donc l’âge et les facteurs à risque médicaux qui seront dorénavant pris en compte. "Sauf pour les policiers qui travaillent dans la rue". Et la ministre de préciser sa pensée : " le problème avec les fonctions essentielles est qu’il y en a énormément. Et à juste titre, beaucoup de gens considèrent que leur fonction est essentielle . Ça deviendra impossible de décider quelle fonction oui, quelle fonction non".

Meurtre de Beveren

Le meurtre de Beveren traduit-il un regain de l’homophobie en Belgique ? Petra De Sutter se veut prudente : "On ne sait pas à 100% quel était le motif. Mais il y a des indices que l’homophobie est en jeu". Pour elle, "on voit la contradiction entre nos lois qui sont en place pour protéger nos droits, et le droit des minorités. Et d’un autre côté, ce qui se passe dans la tête et dans le cœur des gens. On n’y est pas encore. Ça c’est clair".

Et la vice-Première ministre d’aller plus loin et de se poser la question d’une possible évolution dans certains groupes. Une évolution qui irait vers un retour en arrière. Celle-ci serait visible dans d’autres pays, même en Europe. "C’est aussi un groupe qui s’exprime plus et plus violemment qu’avant. Sur les réseaux sociaux surtout ". Et l’écologiste d’appeler à la vigilance, à la sensibilisation et à la prévention".

Petra De Sutter est la première ministre transgenre en Europe. Elle explique avoir été aussi victime d’agressions verbales et de menaces, notamment sur les réseaux sociaux (mais on ne s’est jamais pris à elle physiquement, précise-t-elle). Et elle demande une fermeté sur la question des droits pour les LGBT + : "On doit rester très fermes. Ce sont vraiment des droits et des libertés que l’on a mis en place depuis 20,30, 40 ans dans notre société. Les incidents comme celui de Beveren sont des signes d’alarme. Il faut s’en rendre compte. Il y a encore beaucoup d’homophobie dans notre société, qui ne mène pas nécessairement à des meurtres".

Politiquement correct ?

Le père d’Ihsane Jarfi, victime d’un meurtre à caractère homophobe s’est exprimé dans Le Soir. Il y parle de travail colossal encore à mener et de " politiquement correct ", voire d’"hypocrisie". Petra De Sutter comprend cette indignation mais n’est pas d’accord avec le terme d’"hypocrisie". "On a vraiment mis des systèmes légaux en place. Les jugements sont plus sévères quand il y a des motifs homophobes, le cadre juridique est là. Mais il y a encore un travail de sensibilisation dans la population". Et de préciser que du côté du gouvernement "on continue la lutte". Et d’annoncer qu’un nouveau plan interfédéral, mené par Sarah Schlitz, est sur les rails pour lutter contre les discriminations des personnes LGBT.

