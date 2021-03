Vaccination en Belgique : ceux qui refusent le vaccin auront une deuxième chance

Si néanmoins cette personne souhaite réagir plus rapidement, elle peut se rendre auprès de son médecin généraliste et lui en parler. "Celui-ci peut réactiver le code de vaccination par le biais du dossier médical informatisé, permettant à la personne de rentrer dans le circuit de la vaccination.

Pour les personnes qui indiquent qu’elles ne souhaitent pas se faire vacciner, la taskforce vaccination explique qu’il y avait une "communication maladroite qui laissait entendre qu’une fois que la personne avait manifesté son refus, elle ne pouvait plus rentrer à nouveau dans la chaîne de vaccination". Cela a été corrigé. "Nous acceptons qu’une personne puisse réviser une position antérieure et se dire que, la situation épidémiologique étant catastrophique, elle a l’intention de quand même se faire vacciner". Le système va donc prévoir de lancer une nouvelle invitation. "Mais en phase 2. C’est-à-dire qu’une personne qui aurait été prioritaire en phase 1B ne recevra pas une nouvelle invitation dans cette phase mais va la recevoir dans la phase 2", explique Sabine Stordeur.

Lorsqu’un citoyen reçoit une invitation à se faire vacciner, il a trois possibilités. "Soit il y a un engouement immédiat et la personne va sur le site de sa région pour répondre positivement et choisir un créneau horaire au niveau d’un centre de vaccination", explique Sabine Stordeur, coresponsable de la campagne de vaccination. La personne pourrait aussi répondre qu’elle est déjà vaccinée. "Des petits retards dans l’enregistrement dans Vaccinnet entraînent parfois que l’invitation est partie alors que la personne l’a déjà reçue", explique Sabine Stordeur.

Une nouvelle fois, la taskforce vaccination souhaite démonter "ces deux mythes qui ont la vie dure". Il faut comprendre, explique-t-on la différence entre les doses de vaccins qui sont délivrées sur le territoire et celles qui sont administrées. "Pour les trois vaccins actuellement autorisés en Belgique, nous avons des livraisons une fois par semaine, voire une fois toutes les deux semaines pour le vaccin Moderna et les dates exactes de livraison au cours d’une semaine peuvent varier", explique Sabine Stordeur. "Nous avons eu, par exemple, la mauvaise surprise cette semaine d’avoir des livraisons de Moderna qui ne sont pas arrivées ce mercredi comme attendu, mais vendredi, ce qui remet à mal l’exercice de planification pour l’utilisation de ce vaccin", poursuit-elle.

Lorsque ces doses de vaccins arrivent, elles sont soit directement acheminées vers le dépôt national de Médista, soit pour les vaccins Pfizer vers les hôpitaux désignés pour être des "Hubs", des plaques tournantes. En fonction des doses disponibles, les centres de vaccination, doivent lancer leurs commandes.

Il faut alors préparer ces commandes. "Médista doit ensuite repackager l’ensemble des doses de vaccins pour pouvoir les livrer. Non seulement ils doivent refaire cet exercice de déconditionner des boîtes de vaccins pour les reconditionner en fonction du nombre de doses commandées, mais ils doivent également livrer et comptabiliser toutes les seringues et les aiguilles qui sont nécessaires à la préparation et à l’administration de ces vaccins", explique Sabine Stordeur. Cet exercice demande un délai de trois à cinq jours entre l’arrivée en Belgique des vaccins et la livraison dans les centres de vaccination. C’est dans cet exercice-là qu’il faut aller chercher la différence dans les chiffres entre les doses de vaccins livrées et les doses administrées dans les centres de vaccination.

D’autres vaccins sont "immobilisés", il s’agit d’un "petit stock d’urgence qui est toujours gardé en réserve mais qui est restreint. Il s’agit de moins de 20.000 doses de vaccins, qui permettent de répondre en urgence à une rupture de stocks imprévue, liée par exemple à un accident, une livraison qui ne serait pas parvenue au bon endroit, etc. C’est un stock de réserve limité au strict minimum", explique Sabine Stordeur.

Une différence entre les chiffres de vaccins disponibles et de vaccins administrés s’expliquerait aussi par le délai entre l’injection du vaccin et l’enregistrement de cette opération dans le système Vaccinnet. "En principe, nous recommandons à tous les centres de vaccination d’assurer cet enregistrement le jour même de la vaccination. Néanmoins, c’est une charge administrative énorme qui pèse la plupart du temps sur les épaules des vaccinateurs et des responsables des centres de vaccination. Dans le cadre des vaccinations en hôpital, elle repose sur les épaules des médecins et infirmières qui assurent cette vaccination. Leur demander chaque jour d’enregistrer l’ensemble de ces vaccinations, c’est une charge administrative qu’ils préfèrent réserver en une seule fois à la fin de la semaine. C’est la raison pour laquelle le mythe des 500 à 600.000 doses qui dorment dans les frigos est un mythe", poursuit Sabine Stordeur. Pour elle, si l’on observe les chiffres, "il reste un delta qui est de maximum 160.000 doses". "Ce delta ne peut pas être comprimé, parce qu’il répond d’une part au souci des centres de vaccination qui utilisent Moderna de garder les deuxièmes doses en réserve. Et ils ont raison de le faire. Nous le voyons chaque semaine, les livraisons sont instables, ne correspondent pas aux prévisions et ne sont pas nécessairement livrées le jour où on les attend. Deuxièmement, les livraisons d’AstraZeneca sont extrêmement fluctuantes d’une semaine à l’autre", explique la coresponsable de la campagne de vaccination.

Comme les responsables de la vaccination ne sont informés de la quantité de doses livrées que quelques jours avant l’exercice de planification, "il est normal que les centres de vaccination attendent d’obtenir la livraison avant de lancer leur planification au risque de devoir refouler à l’entrée de nombreuses personnes qui attendent avec impatience leur dose de vaccin et qui se sont inscrites sur un créneau horaire", avance Sabine Stordeur qui voit aussi une preuve que ce stock de vaccin en attente est très faible dans le fait qu’il arrive toutes les semaines que, des centres de vaccination doivent fermer leurs portes un ou deux jours parce qu’ils n’ont pas reçu suffisamment de vaccins pour honorer les invitations lancées. La planification de la vaccination doit ainsi être réorganisée et optimalisée chaque jour.