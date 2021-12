Vaccination des enfants à partir de 5 ans : les autorités suivent l’avis des experts

Les entités fédérées organiseront cette vaccination "de la manière la plus adaptée possible aux enfants", est-il précisé.

La vaccination des 5-11 ans se fera à l’aide d’une version pédiatrique du vaccin Pfizer-BioNtech, (le vaccin Comirnaty) à ARN messager. Deux doses seront administrées, espacées de 3 semaines (21 jours). Il s’agira d’un dosage pédiatrique, c’est-à-dire d’un tiers de la dose prévue pour les enfants de 12 ans et plus (10 microgrammes au lieu de 30).

La vaccination sera gratuite et volontaire pour les enfants de 5 à 11 ans. Elle ne sera possible qu’avec l’accord des parents (ou du tuteur légal).

Pour ces enfants, les invitations seront lancées fin décembre, a précisé la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale. Ils seront invités selon la procédure applicable à la vaccination des adolescents présentant des comorbidités. Cela signifie que les médecins généralistes et les pédiatres peuvent identifier les enfants en question et les inviter à se faire vacciner.

Jeudi dernier, le Conseil supérieur de la santé (CSS) s’était, dans un avis sur la suite de la campagne de vaccination, penché sur la situation des enfants. Le Comité consultatif de bioéthique avait aussi rendu en fin de semaine dernière un avis préliminaire positif concernant la vaccination des 5 à 11 ans, ajoutant qu’elle devait être rendue possible "sans attendre" pour les enfants présentant des comorbidités.

Le Conseil supérieur de la Santé avait estimé que la vaccination des 5-11 ans devait être envisagée en priorité pour ceux qui ont des comorbidités ou ont des contacts rapprochés avec des personnes à risque. La vaccination pouvait aussi être proposée aux 5-11 ans qui n’ont pas de comorbidités. Mais dans ce cas, cela devrait se faire sur une base individuelle et volontaire.

Le Conseil supérieur de la Santé avait plusieurs arguments pour recommander cette vaccination des enfants. Les experts avançaient ainsi la sûreté et l’efficacité du vaccin Pfizer contre le Covid-19 symptomatique, les risques d’hospitalisation et d’admissions aux soins intensifs accrus pour les enfants ayant des comorbidités. En outre, les effets secondaires les plus courants après la vaccination chez les 5-11 ans sont similaires à ceux rencontrés chez les plus de 12 ans (douleur au point d’injection, fatigue, maux de tête, rougeur et douleur au point d’injection, douleur musculaire et frissons). Ils sont généralement légers à modérés et disparaissent quelques jours après la vaccination, estimaient les experts.

Parmi les avantages de cette vaccination des enfants, les experts avançaient le fait que la réduction des infections et des transmissions pourrait permettre d’éviter les fermetures d’écoles, par exemple.



En revanche, les experts ajoutaient qu’il existe un manque de connaissances et d’importantes incertitudes comme les données de sécurité (ex. : myocardites, péricardites) dans un plus grand groupe d’enfants âgés de 5 à 11 ans, limité pour l’instant, la protection de la vaccination contre le syndrome inflammatoire multisystémique chez les enfants, l’impact de l’infection naturelle, l’impact sur la vaccination de la perte d’efficacité des vaccins et l’émergence de nouveaux variants préoccupants comme le variant Omicron.