Vaccination contre le Covid-19 : la Belgique a rattrapé le Royaume-Uni… et dépassé les Etats-Unis

Une étape importante a été franchie cette semaine en Belgique : un peu plus de 70% des 18 ans et plus sont désormais totalement vaccinés contre le Covid-19. Si on prend l’ensemble de la population, ce chiffre est de 57,6%.

Au niveau mondial, plus de quatre milliards de doses de vaccins anti-Covid ont été administrées dans le monde.

Les injections mondiales ont légèrement ralenti : ce quatrième milliard a été atteint en 30 jours, alors qu’il n’avait fallu que 26 jours pour atteindre le précédent. Les premier et deuxième milliards avaient été atteints respectivement en environ 140 et 40 jours.

