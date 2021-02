Vaccin: tensions chez les enseigants, "pas prioritaires"

Les enseignants s'insurgent: ils ne comprennent pas ne pas être prioritaires pour ce qui est des vaccinations. Ils ne sont en effet pas repris parmi les catégories professionnelles considérées à risque pour le calendrier de l'attribution des vaccins, contrairement aux pompiers et policiers en intervention. Les enseignants estiment pourtant prendre de nombreux risques chaque jour et être particulièrement exposés.

Les classes sont bien moins aérées que ne le seront les salons de coiffure, font-ils notamment remarquer.

Fonctions critiques



L'arrivée prochaine de 443.000 doses du vaccin d'AstraZeneca va permettre d'entamer dès la mi-février la vaccination contre le Covid-19 de plusieurs groupes de personnes âgées de 18 à 55 ans, dont du personnel soignant, les résidents et le personnel d'institutions de soins, des personnes à risques et remplissant des fonctions critiques comme les policiers sur le terrain, a indiqué la task force vaccination.

Le vaccin sera donc administré aux personnes occupant des "fonctions critiques" - comme les unités d'intervention sur le terrain de la police et éventuellement les militaires avant un départ en mission.

Les syndicats de police plaident pour que l'ensemble du personnel des forces de l'odre soit vacciné.

La fonction d'enseignant si elle est jugée "essentielle" ne serait donc pas considérée comme "critique".