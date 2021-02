Vaccin coronavirus : Solidaris lâchera la liste des patients souffrant de comorbidités… Si la vie privée est respectée

Ces données sont fondamentales parce qu’elles permettent de cibler la population qui a besoin le plus urgemment d’un vaccin et donc d’établir un ordre de priorité dans la vaccination anti-covid-19. Les ministres de la santé ont d’ailleurs établi hier la liste des comorbidités donnant accès à une vaccination plus rapide.

Les mutuelles sont au cœur du système belge de sécurité sociale et, à ce titre, elles détiennent notamment la liste des patients souffrant de diverses pathologies… Donc la liste des patients susceptibles de développer une forme grave voire mortelle de covid-19. Il s’agit des patients souffrant des fameux facteurs de comorbidité comme les personnes atteintes de maladies rénales ou hépatiques chroniques, du syndrome de Down, des personnes atteintes d’une maladie respiratoire chronique, d’obésité (indice IMC supérieur à 30).

Sur l'antenne de la Première, Jean-Pascal Labille a par ailleurs insisté sur la nécessité de réglementer le secteur pharmaceutique : "Certaines entreprises pharmaceutiques sont devenues trop grosses et imposent leur loi aux Etats. Il y a une opacité hallucinante sur les prix dans le secteur pharmaceutique. On a dit que nous faisions de la politique quand. Non, on a dénoncé des dérives dans le secteur pharmaceutique sur la fixation des prix. Quand Pfizer annonce qu’il y aura 15 milliards de chiffre d’affaires sur le vaccin. Avec quelle marge bénéficiaire ?" La question est posée…

Dans ce contexte, le secrétaire général de Solidaris plaide pour une relocalisation d’un certain nombre d’activités en Europe. Jean-Pascal Labille va même plus loin : "En matière de santé, trois secteurs ont pour objectif de faire du profit avant de servir la collectivité : le secteur pharmaceutique, les laboratoires de biologie clinique et les maisons de repos. On doit retrouver le sens de l’intérêt commun, de l’intérêt collectif. C’est d’autant plus vrai que nous sommes en train de changer de monde et c’est peut-être ça qui crée de l’angoisse et donc on doit construire le monde de demain sur base de la solidarité, de la proximité et de la fraternité."