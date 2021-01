Vaccin anti-coronavirus : la Belgique commandera au moins 7,5 millions de doses de BioNTech-Pfizer en plus

La Belgique va acheter au moins 7,5 millions de doses supplémentaires du vaccin développé et produit par la firme allemande BioNTech et l’Américaine Pfizer, confirme mardi le cabinet du ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke. Cet achat s’ajoute aux quelque 5,1 millions de doses du même produit initialement achetées, et au sujet desquelles la Belgique a déjà un accord de livraison avec Pfizer et BioNTech.

La Commission européenne avait annoncé vendredi dernier avoir atteint un accord avec le duo de firmes pour étendre le contrat européen de précommande à 300 millions de doses supplémentaires (200 + 100 en option). Précédemment, l’UE avait déjà conclu un contrat d’achat anticipé portant sur 200 millions de doses avec une option pour 100 millions supplémentaires, option qui a récemment été levée.

Des 200 millions de doses initiales, la Belgique s’était réservé une part de 5,1 millions de doses, qui devraient être livrées au fil de l’année, rappelle le cabinet Vandenbroucke. Les premières de ces doses étaient arrivées l’an dernier, et avaient servi aux "tests" de vaccination, puis au lancement de la campagne plus large dans les maisons de repos (dès le 5 janvier). Il faut deux doses, administrées à trois semaines d’intervalle, pour vacciner une personne avec une efficacité optimale.