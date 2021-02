Vaccin anti-coronavirus : "Il y a toujours le risque que les producteurs ne produisent pas ce qu’ils ont promis, ou en retard", rappelle Frank Vandenbroucke

C’est désormais officiel : le conseil supérieur de la santé ne recommande pas l’utilisation du vaccin d’AstraZeneca pour les personnes de plus de 55 ans, comme dans plusieurs autres pays européens. Le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke l’a confirmé ce mardi soir sur le plateau du JT de la Une. "Le CSS nous a dit que le vaccin AstraZeneca est très utile pour les personnes de 18-55 ans, mais pour ceux qui ont plus de 55 ans, il nous manque des données, indiquait-il. Il faut travailler sur base de ce qui est sûr."

Une nouvelle précision concernant ce vaccin donc, qui faisait déjà parler de lui pour de mauvaises raisons : le groupe britannique avait annoncé à la Commission européenne qu’il ne pourrait pas fournir la quantité de doses demandées au premier trimestre. "On a un problème : ils livrent moins que ce qu’ils avaient promis", note Frank Vandenbroucke, qui veut voir le bon côté des choses : "la semaine prochaine, on recevra 80.000 doses, et la semaine du 17 février, plus de 200.000 doses. C’est moins que ce qu’on aurait espéré, mais ça avance."

Par ailleurs, la Belgique a acheté 3,8 millions de doses chez Moderna, annonce le ministre. "Cela fait 1,9 million de personnes qui pourront être vaccinées", rappelle-t-il, estimant que c’est une "assurance", pour contrebalancer des fournisseurs défaillants. "Il y a toujours le risque que les producteurs ne produisent pas ce qu’ils ont promis, ou en retard", remarque Frank Vandenbroucke. Alors mieux vaut acheter beaucoup chez tout le monde, quitte à avoir un surplus.

Il faut bien s’assurer que la vaccination, un des trois piliers de la nouvelle stratégie "tester-isoler-vacciner" défendue par le comité de concertation, avance. Car de l’autre côté, la population s’impatiente. "L’adhésion n’est pas en chute libre", rétorque le ministre, qui reconnaît qu’au vu des "incertitudes", ce soit "fatigant et frustrant" de devoir attendre des nouvelles. "Il faut répéter quelques messages clés : la vaccination est en marche, on est même en avance", rappelle-t-il.

Un message qui devrait résonner aux oreilles des coiffeurs et autres professionnels des métiers de contact. Normalement, ils seront fixés vendredi sur la possibilité de rouvrir en février. "On a promis qu’on allait prendre une décision sur base de la situation épidémiologique", affirme Franck Vandenbroucke. Le rendez-vous est donc bien fixé. Mais la situation est-elle meilleure justement ? La Belgique semble avoir atteint un plateau, proche de l’objectif des 75 admissions quotidiennes à l’hôpital. "Ce qui est positif c’est que le nombre d’admissions à l’hôpital est en baisse, de façon lente, trop lente, mais la tendance est plutôt bonne", se réjouit le ministre.

La menace des nouveaux variants est toujours là pourtant. Selon Frank Vandenbroucke, ils "ne posent pas problème si nos digues restent fermes. Mais le virus cherche toute faille dans nos systèmes de défense, il faut rester très prudent."

Interrogé sur les autres stratégies en Europe, comme celle de l’Italie, qui a décidé de rouvrir progressivement les établissements horeca, le ministre a jugé que la Belgique allait dans le bon sens. "Cette stabilité des mesures nous a épargné ce qu’ont vécu les Britanniques, les Italiens, les Portugais", estime-t-il.