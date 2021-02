Vaccin anti-coronavirus : en Wallonie, les convocations arriveront désormais en format papier, et non plus par mail

Les autorités wallonnes enverront dorénavant leurs convocations par courrier postal, en papier, et non plus simplement par mail, selon des informations que nous avons obtenues ce mardi. Cela fait suite aux problèmes de bugs informatiques, et à l’envoi par erreur de convocations à des personnes non-prioritaires. A l’origine, les convocations par mail devaient être doublées par des courriers postaux. 35.000 convocations en papier sont déjà parties ce mardi.