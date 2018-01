Vacances de Noël: moins d'accidents de ski, davantage de problèmes sur les routes

Il y a eu moins d'accidents sur les pistes de ski lors des dernières vacances de Noël que l'année précédente, selon l'entreprise d'assistance voyage VAB, qui a enregistré une baisse de 31%. La deuxième semaine a été particulièrement calme, de nombreux vacanciers n'ayant pu accéder aux pistes en raison des conditions climatiques. Celles-ci ont, a contrario, entraîné une hausse de 57% du nombre de véhicules coincés sur les routes.

Les assistances médicales ont elles connu une croissance de 6%

VAB a ouvert 13% de dossiers d'assistance automobile en plus qu'en 2016 durant les vacances de Noël, principalement à cause des importantes précipitations hivernales. Les dossiers pour des problèmes de démarrage ont enregistré une hausse de 16%, le plus souvent pour des vacanciers sur le retour qui avaient laissé leur véhicule immobile durant une semaine. De son côté, Touring a réalisé sur la même période 4% d'interventions techniques en plus que l'année précédente pour des pannes. Les assistances médicales ont elles connu une croissance de 6%. Au total, l'entreprise a reçu 15% d'appels en plus. Le prochain week-end s'annonce également compliqué sur les routes de retour des sports d'hiver, puisque des chutes de neige sont à nouveau attendues en France.