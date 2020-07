Vacances à l’étranger et coronavirus : zones à risques, le site des Affaires étrangères enfin à jour !

"Pour plus d’informations, consultez le site des Affaires étrangères." Quel voyageur n’a jamais entendu ce conseil ? Il faut dire que ce site est la référence pour toute personne qui se rend à l’étranger. "Puis-je me rendre dans ce pays ?", "Sous quelle condition ?", Quelle est la situation sur place ?"… Autant de questions bien légitimes pour toute personne qui prépare un déplacement hors des frontières nationales. Et encore plus en cette période si particulière liée au coronavirus.

Sauf que ces dernières heures, les voyageurs qui ont consulté le site des Affaires étrangères, ont certainement dû se poser encore plus de questions. "J’entends dans les médias qu’une partie de l’Espagne est désormais une zone à risque mais ce n’est pas indiqué sur le site des Affaires étrangères", nous signale une internaute.

Des voyageurs dans le flou

Le comité de concertation a décidé mercredi d’attribuer un code couleurs aux pays étrangers : rouge pour indiquer qu’il est interdit de s’y rendre, orange pour signifier que le déplacement dans ces régions n’est pas interdit mais qu’il est recommandé de se mettre en quarantaine au moment du retour, et, enfin, vert pour indiquer que les voyages sont possibles dans les pays concernés.

"Nous voulons être le plus précis possible" confiait un ministre à l’issue du comité de concertation. Sauf que ces dernières heures, en allant faire un tour sur le site des Affaires étrangères, on constatait rapidement que le site n’était pas à jour. Exemple : la province espagnole de Lérida, qui reconfine suite à de nouveaux cas de coronavirus, devrait apparaître en rouge sur le site des Affaires étrangères. Mais il n’en était rien. L’Espagne apparaissait en couleur orange mais aucune précision n’était donnée sur ses zones à risque.

►►► A lire aussi : Reconfinement, nouvelles mesures sanitaires… Comment faire pour annuler mes vacances et me faire rembourser ?

Sur sa page d’accueil, le site des Affaires étrangères indiquait que "cette liste doit être adaptée en fonction des décisions qui ont été prises lors du Comité de Concertation du 8 juillet 2020". Une mise à jour qui a pris du temps et qui a étonné bien des observateurs, comme le Dr Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19.

Contacté ce jeudi à la mi-journée, les Affaires étrangères expliquaient que "les détails pratiques sont en cours de finalisation". On comprend bien que ce travail prend du temps mais on peut déplorer que cette mise à jour du site ne coïncide malheureusement pas avec l’annonce du comité de concertation.

Lors de la séance plénière à la Chambre des représentants, de nombreux députés n’ont pas hésité à critiquer cette situation : "C’est le boxon !", "Aucune leçon n’a été tirée", "Après la saga des masques et des tests, nous voilà dans le chaos des vacances", pouvait-on entendre du côté des partis de l’opposition.

Interrogée à ce sujet, la Première ministre Sophie Wilmès a affirmé que la liste sera mise à jour "le plus rapidement possible, aujourd’hui encore".

Ouf ! Le site est à jour

C’est en fin d’après-midi, soit plus de 24 heures après la décision du comité de concertation, que le site des Affaires étrangères indique des informations actualisées pour les différents pays. Nul doute que l’on a dû s’activer au sein de cette équipe, face aux nombreuses questions des voyageurs, et des critiques des observateurs.

Deux infographies apparaissent désormais sur le site. La première concerne les départs.