Vacances à l’étranger et coronavirus : vous partez bientôt ou vous êtes sur le point de rentrer? On fait le point sur les mesures sanitaires à respecter!

Vous partez bientôt en vacances? Ou au contraire, vous y êtes déjà et votre retour au pays est proche? Attention: rejoindre votre lieu de vacances ou revenir en Belgique peut s'avérer compliqué, voire impossible, en raison des restrictions de voyage décidées par les autorités belges. Pour y voir plus clair, on fait le point.

Vous êtes sur le départ?

Réuni mercredi, le comité de concertation a décidé d'attribuer un code de trois couleurs aux pays étrangers: rouge pour indiquer qu’il est interdit de s’y rendre, orange pour signifier que le déplacement dans ces régions n’est pas interdit mais qu’il est recommandé de se mettre en quarantaine au moment du retour, et, enfin, vert pour indiquer que les voyages sont possibles dans les pays concernés.

Le site des Affaires étrangères (https://diplomatie.belgium.be) a publié ce jeudi après-midi les informations relatives à chaque pays. Ce qui donne cette infographie.