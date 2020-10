Universités et hautes écoles basculent en code orange dès le lundi 19 octobre

La décision est actée au plus haut niveau, tant politique qu’académique : à partir du lundi 19 octobre, les six universités francophones et les hautes écoles basculent en "code orange". C’est donc un retour à la situation qui a prévalu pendant la période déconfinement : c’est le scénario du "campus sans contact".

Concrètement, dans les auditoires, un siège sur 5 est occupé, sauf pour les BAC1, plus nombreux, où c’est 1 siège sur 2. La priorité est donc accordée aux nouveaux étudiants, qui demeurent en "code jaune".

Pour le moment, il y a 25% de cours qui se font à distance. La décision prise ce jeudi inverse la situation actuelle : on se dirige vers 20% de cours en présentiel, le reste à distance. Là aussi, les BAC 1 sont sont préservés : 75% des cours se feront en présentiel, le quart restant à distance. Il est question d'un maintien possible de certains cours pratiques, par exemple dans les sections artistiques.

Concernant les hautes écoles, les modalités pratiques sont encore à évaluer, concernant entre autres les stages.

Le passage en code orange exige une limite stricte des mouvements de groupe au sein des établissements d’enseignement supérieur, selon la circulaire datant du mois de mai dernier. Dans les locaux, il faut 4 m2 par étudiant, 8 m2 par enseignant, avec une aération maximale des locaux.

Ces mesures pourraient être accompagnées de nouvelles, suivant les décisions du Comité de concertation prévu ce vendredi après-midi.