Une victime de l'explosion à Anvers témoigne: "J'ai senti une odeur de gaz dès 8 heures du matin"

Diwan, 28 ans, est l’un des habitants à avoir réussi à s’échapper du bâtiment écroulé sur le Paardenmarkt à Anvers. Même s’il est encore endormi à cause des antidouleurs, il arrive à raconter le pire jour de sa vie.

"Le sol s’est élevé d’un coup, et moi avec, et puis tout est retombé en deux temps. J’ai perdu conscience pendant 3 minutes et je me suis réveillé au rez-de-chaussée", témoigne-t-il sur son lit d'hôpital à la télévision locale ATV.

Quand il a ouvert les yeux, des débris de pierres et de bois l’entouraient. "J’ai regardé au-dessus de moi et j’ai vu une armoire IKEA. C’est grâce à cette armoire qu’il ne m’est rien arrivé, car elle a retenu le toit", confie-t-il avec soulagement.

C’était ensuite la course contre la montre, car le reste du bâtiment continuait à s’effondrer. "Quand j’ai voulu me lever, mon pied gauche était coincé. Tout allait retomber. Je me suis retourné et j’ai rampé tel un serpent entre les décombres et j’ai réussi à en sortir." À sa sortie, les services de secours l’ont pris en charge.

Ce n'est pas la première fois

"Je suis sur à 100%, j'ai senti une odeur de gaz dès 8 heures du matin. Je suis allé trouver les voisins pour les avertir : une fuite de gaz, ça peut être dangereux", poursuit Diwan. Selon lui, ce n'est pas la première fois que cela arrive: "Le propriétaire a une part de responsabilité, nous lui avons dit souvent qu'il y avait des odeurs de gaz. Il le savait et n'a rien fait."