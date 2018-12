Une troisième manifestation des gilets jaunes ce samedi à Bruxelles

Les gilets jaunes vont manifester une troisième fois, samedi, à Bruxelles. Après deux protestations qui ont mené à des confrontations avec la police, la question est de savoir si cette nouvelle venue des gilets jaunes se fera dans le calme.

La police de la zone Bruxelles Capitale-Ixelles prévoit de nouvelles perturbations du trafic dans la ville. La place du Luxembourg sera le lieu de rassemblement des protestataires. Ils se rassembleront à 13h00 et une conférence de presse sera organisée à 13h30.

Quartier européen et petite ceinture

Contrairement aux autres fois, ils ont fait une demande officielle pour la manifestation. Des mobilisations sont prévues dans le quartier européen ainsi que sur la petite ceinture de Bruxelles. Samedi dernier, la police a arrêté administrativement 450 personnes et arrêté judiciairement dix autres. La police était massivement déployée sur la petite ceinture où se retrouvaient les gilets jaunes.

La police conseille de ne pas se rendre dans le centre-ville de Bruxelles durant la protestation. Le public peut consulter l'information en temps réel via www.polbru.be ou sur le compte Twitter @zpz_polbru.

Cinquième samedi de protestation en France

Les gilets jaunes s'apprêtent également à redescendre dans la rue en France, pour un cinquième samedi consécutif. Et ce, malgré les concessions et appels au calme du président français Emmanuel Macron.

A Paris, un rassemblement sur la place de la République est prévu à 14h et une quinzaine d'organisations de gauche ont appelé à rejoindre les gilets jaunes sur cette place de l'est parisien. Les autorités redoutent un nouveau samedi à haut risque, alors que la semaine dernière la journée s'était soldée par un nombre record d'interpellations (près de 2.000), plus de 320 blessés et des dégâts et affrontements dans plusieurs villes. 136.000 personnes étaient descendues dans la rue en France.